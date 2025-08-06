Rally etter kvartalstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,23 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,0 prosent til 17,68.

McDonald's

McDonald's stiger 2,8 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. Burgergigantens inntjening i andre kvartal, ekskludert enkeltposter, kom inn på 3,19 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en vekst på syv prosent, og var også bedre enn det analytikere hadde ventet, ifølge Bloomberg. Nettoresultatet viser 2,25 milliarder dollar, en økning på 11 prosent fra andre kvartal i fjor.

De totale inntektene i andre kvartal var på 6,84 milliarder dollar, en økning på fem prosent fra samme periode i fjor.

Resultatsesongen går mot slutten

«Resultatsesongen, som nå går mot slutten, har overrasket positivt. Mange selskaper har levert bedre enn forventet, men det er særlig de aller største og teknologitunge selskapene som skiller seg ut. De tjener ikke bare på skala og marginer – de sitter også i førersetet i den pågående teknologirevolusjonen», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

USA/Kina

«Donald Trump uttalte i går at USA er «svært nær» en handelsavtale med Kina, og at relasjonen med Beijing er god. Samtidig truet han med kraftig økning i tollsatser mot EU dersom investeringsforpliktelser ikke overholdes – fra 15 prosent til 35 prosent. Tidligere har han nevnt 30 prosent som trussel», skriver Handelsbanken i en rapport.