Fikk juling etter onsdagens oppdatering

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.624,55 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,07 dollar, opp 0,6 prosent. Equinor gikk opp 1,1 prosent til 261,30 kroner, Aker BP klatret 1,9 prosent til 247,60 kroner, mens Vår Energi gikk opp 1,5 prosent til 35,54 kroner.

Iraks oljeminister melder, ifølge Reuters, at oljeeksporten gjennom rørledningen til Ceyhan i Tyrkia kan bli gjenopptatt i løpet av onsdag eller torsdag. DNO gikk opp 1,4 prosent til 14,22 kroner.

Norwegian falt 2,1 prosent til 16,20 kroner etter å ha lagt frem trafikktall for juli. Selskapet fraktet 2,56 millioner passasjerer i løpet av måneden, noe som er en ny rekord for antall passasjerer på en måned etter pandemien. Fyllingsgraden var 92,4 prosent, ned 0,2 prosentpoeng.

Fearnley Securities har tatt opp dekning av Nordic Aqua Partners, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 150 kroner. «Gitt overlegen prisoppnåelse og solide fremtidige volumer i et viktig vekstmarked, mener vi det er en attraktiv aksjestory i Nordic Aqua Partners», konkluderer analytikeren. Aksjen klatret 7,8 prosent til 83,40 kroner.

Morrow Bank klatret 3,2 prosent til 13,10 kroner. ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på aksjen, og oppjusterer nå kursmålet fra 14,90 kroner til 17,00 kroner.

Nordic Semiconductor falt 5,9 prosent til 129,30 kroner. Det skjer etter at Silicon Labs falt over fem prosent tirsdag etter skuffende kvartalstall. Aksjonærlistene viser også at Aasulv Tveitereids AAT Invest AS har solgt seg videre ned i aksjen.

Onsdag morgen la Stainless Tankers frem tall for andre kvartal. Selskapet rapporterte om en gjennomsnittlig dagsrate på 17.773 dollar. Selskapet meldte også en nettoinntekt på 2,8 millioner dollar, sammenlignet med 4,4 millioner dollar i forrige kvartal. Aksjen gikk opp 2,3 prosent til 49,10 kroner.

Tirsdag meldte Lifecare at selskapet har mottatt godkjenning fra en etisk komité for å starte sin første kliniske studie på mennesker i Norge. Tirsdag steg aksjen 31,1 prosent, og onsdag klatret den ytterligere 103,4 prosent til 12,00 kroner.

I sin nyeste analyse av Protector Forsikring har SEB-analytiker Thomas Svendsen nedgradert aksjen fra kjøp til hold, og satt kursmålet til 544 kroner. Onsdag solgte primærinnsider Christoffer Skyrud 4.778 aksjer i selskapet for 488 kroner stykket, tilsvarende 2,33 millioner kroner. I løpet av onsdagens handel falt aksjen 0,3 prosent til 497,00 kroner.