Novo får juling

Hverken Stoxx 600 eller S&P 500 var betydelig endret onsdag ettermiddag. Novo Nordisk fikk imidlertid juling, etter å ha publisert sitt regnskap for andre kvartal. Omsetningen økte med 18 prosent fra samme periode året før, men det holdt ikke. Analytikerne hadde sett for seg en enda bedre utvikling. I tillegg spår ledelsen nå en salgsvekst på 8–14 prosent for 2025, mot tidligere antatt 13–21 prosent. Også den forventede driftsresultatsveksten ble nedjustert. På pluss-siden tjente Novo mer enn konsensusestimatet, og 7. august tar en ny toppsjef over roret i den danske legemiddelgiganten. Maziar Mike Doustdar skal visstnok fokusere på å bedre topplinjen og kutte kostnadene. Uansett stupte aksjekursen 4 prosent.

De store amerikanske selskapene er tilsynelatende flinkere til å styre meglerhusenes forventninger. I praksis legger de listen så lavt at positive overraskelser ligger i kortene. Onsdag var dette tilfellet for blant andre McDonald's, der både inntektene og inntjeningen oversteg analytikernes medianestimat. Globalt økte omsetningen pr. restaurant med 3,8 prosent, inkludert en vekst på 2,5 prosent i USA – hovedsakelig fordi hvert måltid kostet mer enn for et år siden. I fjorårets andre kvartal pekte pilene imidlertid nedover i hjemmemarkedet. Aksjen var ved halv fem-tiden opp med 3 prosent.

Et annet amerikansk ikon, Walt Disney Co., bommet så vidt det var på inntektsestimatet, men leverte likevel overraskende høy lønnsomhet. Selskapets fornøyelsesparker og cruise økte inntektene med 8 prosent, mens strømmetjenesten dro inn 6 prosent mer. TV-virksomheten slet derimot, og filmstudioenes inntekter steg med bare 1 prosent. Guidingen for 2025 ble oppjustert, men aksjen fikk et kursfall på 4 prosent.

For Uber ble nedturen på nesten 3 prosent, selv om transportplattformen imponerte på både topp- og bunnlinjesiden. Antallet turer var opp med 18 prosent – til utrolige 3,3 milliarder. Globalt har Uber nå 180 millioner aktive månedlige brukere og 8,8 millioner sjåfører.