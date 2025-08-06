Det har vært kraftig politisk press mot Oljefondet, Etikkrådet og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) denne uken, etter avsløringer om investeringer i israelske selskaper med tilknytning til det israelske forsvaret (IDF).

Tirsdag møtte Stoltenberg pressen for å svare på kritikken.

– Jeg har ansvaret for de etiske retningslinjene, og for at de blir fulgt slik Stortinget har fastsatt dem, konstaterte han.

Krever gjennomgang

Finansministeren opplyste samtidig at han har sendt brev til Norges Bank med krav om en gjennomgang av hvordan forvaltningen praktiseres – og med særlig vekt på investeringene i israelske selskaper. Onsdag møtte han også oljefondssjef Nicolai Tangen og sentralbanksjef Ida Wolden Bache for å diskutere saken.

Flere, både professorer og politikere, er bekymret for at fondet blir gjenstand for en politisk maktkamp.

– Jeg syns dette minner mest om en storm i et vannglass. Det er uklokt å gjøre Oljefondet for politisert. Prinsippet har jo vært at vi investerer bredt for å maksimere avkastningen. Da kan politikerne bruke avkastningen på det de ønsker – enten det er velferd, forsvar eller klima, sa professor Karin Thorburn ved NHH til Finansavisen i går.

Høyres Mahmoud Farahmand fulgte opp og reagerte kraftig på det han mener er et politisk press for å gjøre Oljefondets investeringer til et spørsmål om utenrikspolitikk.

Fra før har fondet klare retningslinjer om at det ikke kan investere i selskaper som medvirker til folkerettsbrudd. Den grensegangen er imidlertid ikke enkel.

– Når du setter i gang så kraftige prosesser etter et nyhetsdøgn, hvor det diskuteres to underleverandører: Hvor er du på vei, Jens?

– Det at det er noen vanskelige grensedragninger som må gjøres for å sikre at vi ikke er med på brudd på folkeretten, er ikke et argument mot den type krav.

– Vi er verdens største statlige pensjonsfond og jeg mener at det er viktig at det er et bredt fond i mange markeder og verdipapirer, men da må vi også ha noen retningslinjer som sikrer oss mot av vi ikke investerer i feil type virksomheter, fortsetter Stoltenberg, og legger til:

– Vi har endret retningslinjene over årene. Det kan godt hende vi skal gjøre det igjen.

Eksterne forvaltere

Ifølge DN skal Bet Shemesh ligge utenfor Oljefondets referanseindeks, og aksjen ble kjøpt av eksterne forvaltere.

– Taler det, etter din mening, mot aktiv forvaltning?

– Jeg vil ikke gå inn på det før vi har fått en vurdering av Norges Bank og etikkrådet, fastslår finansministeren.

Stoltenberg sier samtidig at mandatet for aktiv forvaltning i utgangspunktet er begrenset.

– Men jeg tror ikke jeg nå skal trekke noen konklusjoner om aktiv forvaltning i fremtiden, sier han onsdag.