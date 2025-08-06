Apple løfter stemningen på Wall Street

Saken oppdateres.

De toneangivende indeksene på New York-børsen peker oppover onsdag kveld.

Klokken 21 er Nasdaq opp 1,2 prosent. Dow Jones stiger 0,2 prosent, mens S&P 500 er opp 0,7 prosent.

Dagens handel på Wall Street preges av siste innspurt i resultatsesongen, der en rekke selskaper har lagt frem ferske kvartalstall.

«Resultatsesongen, som nå går mot slutten, har overrasket positivt. Mange selskaper har levert bedre enn forventet, men det er særlig de aller største og teknologitunge selskapene som skiller seg ut. De tjener ikke bare på skala og marginer – de sitter også i førersetet i den pågående teknologirevolusjonen», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,7 prosent til 16,7.

Bevegelser

Apple stiger 5,6 prosent tirsdag etter at Det hvite hus bekreftet at selskapet vil investere ytterligere 100 milliarder dollar i USA. Investeringen innebærer at Apple totalt planlegger å bruke 600 milliarder dollar i hjemlandet over de neste fire årene.

McDonald's stiger 3,7 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. Burgergigantens inntjening i andre kvartal, ekskludert enkeltposter, kom inn på 3,19 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en vekst på syv prosent, og var også bedre enn det analytikere hadde ventet, ifølge Bloomberg. Nettoresultatet viser 2,25 milliarder dollar, en økning på 11 prosent fra andre kvartal i fjor.

Viasat-aksjen hopper 33,5 prosent etter at selskapet leverte langt bedre resultater enn ventet i første kvartal. Kommunikasjonsselskapet rapporterte et overskudd pr. aksje på 17 cent og inntekter på 1,2 milliarder dollar. Til sammenligning hadde analytikere ifølge FactSet ventet et underskudd på 65 cent pr. aksje og inntekter på 1,1 milliarder dollar.

Walt Disney faller 2,2 prosent etter å ha levert blandede kvartalstall. Mediegigantens inntekter i tredje kvartal endte på 23,65 milliarder dollar, noe lavere enn estimatet på 23,73 milliarder dollar ifølge LSEG. Justert resultat pr. aksje kom imidlertid inn på 1,61 dollar, bedre enn forventede 1,47 dollar.

Snap faller 17,5 prosent etter skuffende inntekter i andre kvartal. Selskapet rapporterte inntekter på 1,34 milliarder dollar, mens analytikere ifølge LSEG hadde ventet 1,35 milliarder dollar.

USA/Kina

«Donald Trump uttalte i går at USA er «svært nær» en handelsavtale med Kina, og at relasjonen med Beijing er god. Samtidig truet han med kraftig økning i tollsatser mot EU dersom investeringsforpliktelser ikke overholdes – fra 15 prosent til 35 prosent. Tidligere har han nevnt 30 prosent som trussel», skriver Handelsbanken i en rapport.