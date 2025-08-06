Tollkrise: Sveits kjemper på overtid

Sveits’ president Karin Keller-Sutter har reist til Washington i et siste forsøk på å stanse en varslet straffetoll på 39 prosent fra USA, melder Bloomberg. Den varslede straffetollen på 39 prosent er ventet å tre i kraft torsdag.

– Vi diskuterte samarbeidet mellom Sveits og USA, tollsituasjonen og internasjonale spørsmål, skriver Keller-Sutter på X i etterkant av et møte med utenriksminister Marco Rubio onsdag.

Det amerikanske utenriksdepartementet forhandler ikke handelsavtaler, og det er derfor usikkert hvilken vekt møtet vil få. Ifølge Bloomberg reiste Keller-Sutter til USA uten offisiell invitasjon fra Det hvite hus, og det er fortsatt uklart om Trump vil møte henne personlig.

– Hun ville ikke lytte

Trump uttalte til CNBC at:

– Kvinnen var hyggelig, men hun ville ikke lytte.

Trump reagerer på Sveits’ store handelsoverskudd med USA, som i fjor utgjorde 38 milliarder dollar. Tollnivået, det høyeste pålagt et industriland, kom som et sjokk for sveitserne etter det de trodde var lovende samtaler.

Dersom tollsatsene også rammer farmasøytiske produkter, kan inntil 1 prosent av Sveits’ BNP stå på spill, ifølge Bloomberg Economics.