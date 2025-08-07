Tjente 1,7 milliarder – varsler fortsatt vekst

SpareBank 1 Sør-Norge leverte et solid resultat i andre kvartal med sterk utlånsvekst og høy aktivitet i boligmarkedet.

STERK VEKST: Her ved konsernsjef Inge Reinertsen i SpareBank 1 Sør-Norge. Foto: Jan Inge Haga
SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 14:00

Torsdag morgen la SpareBank 1 Sør-Norge frem tall for andre kvartal, og rapporterte om netto renteinntekter på 2.310 millioner kroner, opp fra 1.726 millioner samme periode i fjor.

Selskapet meldte en justert egenkapitalavkastning på 14,4 prosent.

Provisjonsinntektene steg til 858 millioner, drevet av høy aktivitet i eiendomsmegling og økte forsikringssalg. Netto inntekter fra finansielle investeringer ble 373 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som i fjor.

– Vi har god kostnadskontroll og lave tap, og tok markedsandeler i kvartalet, sier konsernsjef Inge Reinertsen i pressemeldingen.

Bedrifter venter vekst

Flertallet av bedriftene i konsernets konjunkturbarometer venter økt omsetning og styrket ordrereserve neste år.

– Optimismen blant bedriftene er høyere enn vi hadde trodd, gitt at vi er i en tid med stor usikkerhet i verden. Det tyder på at næringslivet klarer å navigere i denne usikkerheten på en god måte, sier Reinertsen.

(Mill. kr)2.kv /252.kv /24
Netto renteinntekter2.3101.726
Driftsresultat2.1261.575
Resultat før skatt2.0501.472
Resultat etter skatt1.6681.162

Venter nedjusering

Pareto Securities venter å nedjustere estimatene sine med 1-2 prosent, som følge av at netto renteinntektene for kvartalet var 1 prosent lavere enn ventet. Samtidig var de operative kostnadene 4 prosent høyere enn analytikerens estimater. 

Fusjon gir effekt

SpareBank 1 Sør-Norge ble etablert for ti måneder siden gjennom fusjonen mellom SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 SR-Bank sine sørlandske aktiviteter.

Synergieffekten av fusjonen er beregnet til 300 millioner kroner i året fra 2027. Konsernet ligger godt an til å hente ut disse gevinstene.

– Vi forbereder nå den tekniske fusjonen i september. Allerede nå ser vi positive effekter for både vekst, effektivitet og kapitaltilgang, sier Reinertsen.

Ren kjernekapitaldekning var på 18,63 prosent, mens samlet kapitaldekning var 23,47 prosent ved utgangen av kvartalet.

