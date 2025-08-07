Bred oppgang i Asia – India faller etter økt tollsats

I Japan stiger Nikkei 225 0,72 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,82 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,12 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,55 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,64 prosent.

I India er derimot Sensex ned 0,20 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,19 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,76 prosent.

Sterke tall overrasker

Kinas eksport steg med 7,2 prosent i juli, klart over analytikernes forventning på 5,4 prosent. Importen økte også med 4,1 prosent, den høyeste veksten på ett år.

Økningen viser styrke i kinesisk økonomi, tross svak innenlandsk etterspørsel og global usikkerhet.

– Eksporten overrasker positivt og kan dempe behovet for nye stimulanser, sier en økonom til CNBC.

Les også Trump varsler 100 prosent toll på databrikker USAs president Donald Trump sier han planlegger å innføre 100 prosent toll på databrikker, noe som kan bety økte priser på elektronikk og en rekke andre varer.

Tolltrussel fra Trump

Samtidig varsler Donald Trump 100 prosent toll på databrikker importert til USA. Unntak gjelder kun selskaper som bygger i USA, men detaljene er uklare.

Markedene frykter økt handelskonflikt.

Til tross for dette steg Taiwans hovedindeks Taiex over 2 prosent i tidlig handel torsdag, og hentet seg inn etter onsdagens nedgang.

I tillegg har Trump doblet tollen på varer fra India til 50 prosent, etter å ha lagt på ytterligere 25 prosent. Det sendte indiske aksjer ned fra start torsdag