Dette skjer i dag

Frankrike: Handelsbalanse juni, kl. 08.45

UK: BoE rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Produktivitet 2. kv. foreløpig, kl. 14.30

USA: Arbeidskostnader 2. kv. foreløpig, kl. 14.30

Canada: Ivey PMI juli, kl. 16.00

Annet:

REC Silicon: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Utenlandske:

Allianz, A.P. Møller-Mærsk, Cheniere Energy, ConocoPhillips, Constellation Energy, Deutsche Telekom, Eli Lilly, Expedia, Gilead Sciences, Merck, Monster Beverage, Petrobras, Ralph Lauren, Siemens, Softbank, Sony, Warner Bros Discovery

Ekskl. utbytte:

Deep Value Driller

28 år gamle Sander Andersen og selskapet H100 har kjøpt bitcoin for nesten én milliard kroner på to måneder.

Å plassere bitcoin på selskapsbalansen er blitt en stadig mer utbredt strategi. Andersens mål er å passere 1.000 bitcoins så raskt som mulig og å bli Europas største såkalte bitcoin treasury-selskap. I dag har han 763 bitcoins, mer enn det Kjell Inge Røkke har i Seetee.

Arbeiderpartiet er redd for enorm skattelette til de 1 prosent rikeste hvis formuesskatt på aksjer fjernes. Flertallet i denne gruppen er imidlertid eiere av små og mellomstore bedrifter.

Harald Hauge, skatteadvokat i Wikborg Rein, begynner å bli deprimert av å følge skattedebatten. Han sier alle har gravd seg ned i sine paroler og at man mister den prinsipielle diskusjonen.

Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre, reagerer kraftig på det han mener er et politisk press for å gjøre Oljefondets investeringer til et spørsmål om utenrikspolitikk.

Farahmand mener vi mister all internasjonal troverdighet om politikerne begynner å gripe inn i fondets investeringsvalg. Han advarer om at dette vil få konsekvenser, ikke bare for fondet, men for hele det norske samfunnet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om gruppen med nordmenn som leker krig utenfor kysten av Gazastripen for å hjelpe palestinere og Palestina.

Vi synes situasjonen er så alvorlig i Gaza og på Vestbredden at personer som vil leke krig bør stoppes. Spar pengene. Bli hjemme, skriver Hegnar.