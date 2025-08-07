DNB Carnegie venter at børsen åpner opp 0,3 prosent.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen tror derimot Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2].

I morgenrapporten peker Berntsen blant annet på Apples nye storsatsing i USA som en mulig drivkraft i markedet.

Apple vil investere 600 milliarder dollar i hjemmemarkedet, noe som gir nytt løft til leverandører som TSMC, verdens desidert største produsent av halvledere. TSMC-aksjen steg markant etter Apples nyhet. Giganten er allerede i gang med å bygge fabrikker i Arizona og vil trolig intensivere satsingen ytterligere.

«Fra et investorståsted er Apple-satsingen mer enn bare et løft til enkeltaksjer – det er et tydelig grep i retning geopolitisk risikoredusering. Produksjon nærmere hjemmemarkedet betyr mindre eksponering mot Kina og Taiwan, og dermed lavere leverandør- og transportrelatert risiko», skriver han.

Asia

I Japan stiger Nikkei 225 0,72 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,82 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,12 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,55 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,64 prosent.

I India er derimot Sensex ned 0,20 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,19 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,76 prosent.

Kinas eksport steg med 7,2 prosent i juli, klart over analytikernes forventning på 5,4 prosent. Importen økte også med 4,1 prosent, den høyeste veksten på ett år.

Økningen viser styrke i kinesisk økonomi, tross svak innenlandsk etterspørsel og global usikkerhet.

Samtidig varsler Donald Trump 100 prosent toll på databrikker importert til USA. Til tross for dette steg Taiwans hovedindeks Taiex over 2 prosent i tidlig handel torsdag, og hentet seg inn etter onsdagens nedgang.

I tillegg har Trump doblet tollen på varer fra India til 50 prosent, etter å ha lagt på ytterligere 25 prosent. Det sendte indiske aksjer ned fra start torsdag.





Oljeprisen

I skrivende stund står Brent-oljen opp 0,82 prosent til 67,44 dollar fatet, mens WTI-oljen står opp 0,82 prosent til 64,88 dollar.

Til sammenligning sto Brent-oljen ved onsdagens børsslutt ved 68,07 dollar, opp 0,63 prosent.

Wall Street

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,7 prosent til 6.344,7, mens industritunge Dow Jones la på seg 0,2 prosent til 44.184,9 og teknologiindeksen Nasdaq klatret 1,2 prosent til 21,165,5.

Apple steg 5,1 prosent onsdag etter at Det hvite hus bekreftet at selskapet vil investere ytterligere 100 milliarder dollar i USA. Investeringen innebærer at Apple totalt planlegger å bruke 600 milliarder dollar over de neste fire årene.

McDonald's steg 3 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. Burgergigantens inntjening i andre kvartal, ekskludert enkeltposter, kom inn på 3,19 dollar pr. aksje.