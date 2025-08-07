SpareBank 1 SMN fikk et resultat etter skatt på 1.131 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 1.015 millioner i samme periode i fjor, eller 4,99 kroner pr. egenkapitalbevis.

Oppgangen forklares av banken med solid drift i alle forretningsområder og bidrag fra konsernets eierinteresser.

Netto renteinntekter beløp seg til 1.335 millioner kroner, opp fra 1.309 millioner.

SPAREBANK 1 SMN (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Rentenetto 1.335 1.309 Sum inntekter 2.354 2.143 Resultat før utlånstap 1.437 1.343 Resultat før skatt 1.405 1.296

Egenkapitalavkastningen endte på 16,2 prosent, opp fra 15,4 prosent. Utlånsveksten oppgis til 1,2 prosent, ned fra 1,5 prosent, og innskuddsveksten var på 0,9 prosent, ned fra 3,9 prosent. Ren kjernekapitaldekning var på 18,8 prosent, opp fra 18,5 prosent.

– SpareBank 1 SMN er dønn solid og leverer godt på kjernevirksomheten. Vi holder stø kurs i en urolig tid, hvor vi først og fremst skal være en trygg og langsiktig bank for folk og bedrifter i Midt-Norge. Ingen kjenner regionen bedre enn oss, hvor vi er til stede med 25 finanshus over hele Midt-Norge og ett i Oslo, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Tap på utlån og garantier beløp seg til 32 millioner kroner, ned fra 47 millioner i fjor.

– At rentenedgangen nå kommer kundene til gode bidrar til større optimisme og økt aktivitet i boligmarkedet. Dette er et etterlengtet pusterom for folk som har kjent på høyt kostnadsnivå, og det gir økt aktivitet i deler av næringslivet som har opplevd en solid oppbremsing, kommenterer Janson.

Økte kostnader i andre kvartal forklares med økt aktivitet innen eiendomsmegling og en etterbetaling til Tietoevry, som følge av en rettslig tvist mellom selskapene, nå avgjort ved dom i lagmannsretten. Korrigert for dette er kostnadsprosenten god, samtidig som det fortsatt er sterkt fokus på effektivisering av driften, opplyses det.