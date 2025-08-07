(Saken oppdateres)
Torsdag kl 11 står hovedindeksen ved Oslo Børs ned 0,3 prosent til 1.620,0 poeng.
En rekke selskaper har lagt frem kvartalsrapporter torsdag morgen: poLight, Selvaag Bolig, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Sør-Norge, Green Minerals, Fremtind Forsikring, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Østlandet, Shelf Drilling og Flekkefjord Sparebank.
Brent-oljen med oktober-levering stiger 0,2 prosent til 67,0 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,2 prosent til 64,5 dollar. Til sammenligning sto Brent-oljen i 68,1 dollar ved onsdagens børsslutt.
Equinor faller 2,9 prosent til 253,9 kroner, Aker BP faller 0,9 prosent til 245,5 kroner, mens Vår Energi faller 1,7 prosent til 34,9 kroner.
DNO stiger 2,0 prosent til 14,5 kroner pr. aksje etter rykter om gjenåpning av produksjonsanleggene i Kurdistan.
Det er også bred oppgang blant sjømat-aksjene på Oslo Børs. Salmar leder an, opp 2,4 prosent, mens Bakkafrost og Lerøy stiger henholdsvis 1,9 prosent og 1,2 prosent.
Link Mobility stiger hele 6,1 prosent til 34,9 kroner, etter at både ABG Sundal Colliers og DNB Carnegie er ute med ny oppdatering. ABG oppjusterer kursmålet sitt fra fra 35 kroner til 45 kroner, mens DNB Carnegie oppjusterer fra 27 til 46 kroner.
Blandet etter resultatrush
Torsdag morgen la SpareBank 1 Sør-Norge frem tall for andre kvartal, og rapporterte om netto renteinntekter på 2.310 millioner kroner, opp fra 1.726 millioner samme periode i fjor. Selskapet meldte en justert egenkapitalavkastning på 14,4 prosent. Aksjen faller 1,9 prosent til 178,0 kroner.
SpareBank 1 SMN fikk et resultat etter skatt på 1.131 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 1.015 millioner i samme periode i fjor, eller 4,99 kroner pr. egenkapitalbevis. Egenkapitalavkastningen endte på 16,2 prosent, opp fra 15,4 prosent. Aksjen stiger 1,5 prosent til 196,1 kroner.
SpareBank 1 Østlandet stiger 1,7 prosent til 192,2 kroner, mens SpareBank 1 Nord-Norge stiger 1,2 prosent til 148,9 kroner.
Selvaag Bolig fikk et resultat før skatt på 1 million kroner i andre kvartal 2025, mens selskapet tapte 29 millioner kroner før skatt i første halvår. Driftsinntektene var 261 millioner kroner i andre kvartal, mot 620 millioner kroner i samme periode i fjor. Aksjen faller 1,3 prosent til 37,3 kroner.
Shipping
Analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities oppgraderer LNG-rederiet Cool Company fra selg til hold, og hever samtidig kursmålet fra 47 til 77 kroner. Aksjen stiger 1,6 prosent til 78,2 kroner.
MPC Container Ships stiger 0,1 prosent til 19,7 kroner pr. askje, etter at Maersk hever 2025-guidingen etter et sterkt første halvår.
Frontline faller tilbake 2,4 prosent til 202,6 kroner, og BW LPG er ned 0,2 prosent til 150,9 kroner.
ABG Sundal Colliers melder at VLCC-ratene steg onsdag opp 4.879 dollar til 40.883 dollar pr. dag, mens VLGC-ratene steg 2.261 dollar til 73.181 dollar pr. dag.
Kongsberg Gruppen faller 2,1 prosent til 298,6 kroner, etter Europas største våpenprodusent Rheinmetall bommer på forventningene. Giganten gjentar derimot guidingen, og melder om en voldsom økning i ordrereserven.
Ellers stiger Norwegian Air Shuttle 2,7 prosent til 16,6 kroner. Onsdag la selskapet frem trafikktall for juli, aksjen reagerte negativt og falt 2,1 prosent.
Nordic Semiconductor henter også inn gårsdagens børsnedgang, og stiger 3,9 prosent til 134,4 kroner pr. aksje.