Torsdag kl 11 står hovedindeksen ved Oslo Børs ned 0,3 prosent til 1.620,0 poeng.

En rekke selskaper har lagt frem kvartalsrapporter torsdag morgen: poLight, Selvaag Bolig, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Sør-Norge, Green Minerals, Fremtind Forsikring, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Østlandet, Shelf Drilling og Flekkefjord Sparebank.

Brent-oljen med oktober-levering stiger 0,2 prosent til 67,0 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,2 prosent til 64,5 dollar. Til sammenligning sto Brent-oljen i 68,1 dollar ved onsdagens børsslutt.

Equinor faller 2,9 prosent til 253,9 kroner, Aker BP faller 0,9 prosent til 245,5 kroner, mens Vår Energi faller 1,7 prosent til 34,9 kroner.

DNO stiger 2,0 prosent til 14,5 kroner pr. aksje etter rykter om gjenåpning av produksjonsanleggene i Kurdistan.

Det er også bred oppgang blant sjømat-aksjene på Oslo Børs. Salmar leder an, opp 2,4 prosent, mens Bakkafrost og Lerøy stiger henholdsvis 1,9 prosent og 1,2 prosent.

Link Mobility stiger hele 6,1 prosent til 34,9 kroner, etter at både ABG Sundal Colliers og DNB Carnegie er ute med ny oppdatering. ABG oppjusterer kursmålet sitt fra fra 35 kroner til 45 kroner, mens DNB Carnegie oppjusterer fra 27 til 46 kroner.

Blandet etter resultatrush

Torsdag morgen la SpareBank 1 Sør-Norge frem tall for andre kvartal, og rapporterte om netto renteinntekter på 2.310 millioner kroner, opp fra 1.726 millioner samme periode i fjor. Selskapet meldte en justert egenkapitalavkastning på 14,4 prosent. Aksjen faller 1,9 prosent til 178,0 kroner.