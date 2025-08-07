Nordic Semiconductor stiger rundt 4 prosent etter onsdagens fall på 5,9 prosent. Halvlederselskapet presenterer kvartalstall neste uke, og Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen tror det er potensial for en positiv markedsreaksjon.

Hexagon Composites er opp 4,2 prosent til rundt 18 kroner. Pareto Securities skriver i en analyse torsdag at 17 kroner er et attraktivt inngangsnivå med en horisont på ett til to år, ifølge TDN Direkt. Onsdagens sluttkurs var på 17,20 kroner. Før Hexagons kvartalstall neste uke skriver Pareto at markedsforholdene er stabile, men at ordrer for lastebiler i Nord-Amerika fortsatt er lave, ifølge nyhetsbyrået.

«Etter vårt syn er dagens ordrevolumer ikke bærekraftige under normalt fraktbehov, noe som kan legge grunnlaget for oppdemmet etterspørsel i 2026–2027», skriver meglerhuset, som mener tidspunktet for en kursoppgang er usikkert, ifølge TDN.

Forøvrig har fond forvaltet av DNB Asset Management kjøpt drøyt 750.000 aksjer i Hexagon Composites, slik at de nå eier 5,07 prosent av aksjene i selskapet.

Norwegian er opp rundt 2 prosent igjen etter et kursfall på 2,1 prosent onsdag. Da la flyselskapet frem trafikktall som viste det høyeste månedlige passasjerantallet siden coronapandemien.

Torsdag har Norse Atlantic rapportert om knallvekst i juli , og aksjen stiger rundt 2,6 prosent. I slutten av mai uttalte investor Ketil Skorstad at han mente Norse-aksjen var særdeles underpriset. Torsdagens trafikktall viser en kabinfaktor på 94 prosent i juli og en passasjervekst på 15 prosent til 203.712. Det er niende måned på rad at Norse oppnår en kabinfaktor på mer enn 90 prosent.

Link Mobility stiger 5,0 prosent til 34,55 kroner. ABG Sundal Collier og DNB Carnegie har begge oppjustert kursmålene for aksjen i nye analyser – til henholdsvis 45 og 46 kroner.

Tomra er opp 5,0 prosent til 152,30 kroner. Arctic Securities har oppgradert aksjen til en kjøpsanbefaling og løftet kursmålet fra 163 til 170 kroner.

Envipco stiger 2,0 prosent til rundt 90 kroner. DNB Carnegie har oppjustert kursmålet fra 90 til 100 kroner. Torsdag har panteselskapet meldt at det har sikret en rammeavtale med nederlandske Statiegeld Nederland for levering av pantemaskiner, med en varighet til utgangen av 2026 – men også med opsjoner for forlengelse.

Containerskipsrederiet MPC Container Ships stiger 1,1 prosent. Torsdag morgen har den danske kolossen A.P. Møller-Mærsk lagt frem kvartalsrapport som viser økt inntjening og oppjustert guiding.

Cool Company stiger 0,3 prosent til 77,20 kroner. Arctic Securities har oppgradert LNG-rederiet til en holdanbefaling og løftet kursmålet med 30 kroner – til 77 kroner. Meglerhuset tror ratene nå har nådd bunnen.

Selvaag Bolig faller 2,5 prosent etter å ha fremlagt andrekvartalstall. Regnskapet viser et resultat før skatt på én million kroner av inntekter på 261 millioner kroner. Grunnet et usikkert makrobilde har boligbyggerens styre valgt å ikke betale utbytte for første halvår.

Linseteknologiselskapet poLight faller 5,7 prosent etter sine kvartalstall torsdag. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) viser minus 29,1 millioner kroner, mot minus 21,7 millioner i andre kvartal i fjor. Selskapet opplyser imidlertid at året så langt har gått som planlagt, «fra et finansielt perspektiv».

Green Minerals har meldt om et ebitda-resultat på minus 2,0 millioner kroner i første halvår, en forbedring fra minus 5,7 millioner i samme periode i fjor. Selskapet hadde ingen inntekter i perioden. Aksjen er ned 8,2 prosent.

Batteriselskapet Ensurge Micropower stiger 2,9 prosent etter børsmeldingen om at Shauna McIntyre er ansatt som ny adm. direktør, med tiltredelse 1. september. Hun kommer fra rollen som viseadm. direktør i batteriprodusenten Northvolt. Lars Eikeland, som har vært både finansdirektør og adm. direktør i Ensurge, fortsetter som finansdirektør.

Shelf Drilling er tildelt sin første kontrakt i den nederlandske energisektoren av Tenaz Energy. Kontrakten gjelder jackup-riggen «Shelf Drilling Winner» og har en varighet på ett år, med oppstart i oktober eller november. Verdien oppgis imidlertid ikke. Riggselskapet har også meldt om en korttidskontrakt for «Shelf Drilling Enterprise» i Vietnam og en forlengelse på tre måneder for «Trident 16» i Suezbukten, som samlet har en verdi på rundt 14 millioner dollar.

Shelf Drilling har også fremlagt andrekvartalstall torsdag. Disse viser et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 94 millioner dollar, mot 96 millioner kvartalet før. Ebitda-guidingen for helåret er oppjustert noe – til 320–360 millioner dollar. Nedre del av intervallet er løftet med 10 millioner dollar.

Shelf Drilling er ned 0,3 prosent. Tirsdag føk aksjen opp 58,6 prosent på nyheten om saudiarabiske Ades International vil kjøpe Shelf Drilling for 3,9 milliarder kroner.