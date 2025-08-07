Knalltall, oppsigelser og børsrally

Peloton leverte torsdag et overraskende overskudd i sitt regnskapsmessige fjerde kvartal, og la samtidig frem en ny strategi for å sikre videre vekst under sin nye toppsjef, Peter Stern.

Snur underskudd til overskudd

Selskapet fikk et nettoresultat på 21,6 millioner dollar, mot et tap på 30,5 millioner dollar i samme periode året før. Økte inntekter og kraftige kostnadskutt trekkes frem som hovedårsakene til de gode tallene. I sitt regnskapsmessige fjerde kvartal omsatte Peloton for 607 millioner dollar, ned seks prosent fra året før, men godt over forventningene på 580 millioner dollar

«Våre driftskostnader er fortsatt for høye, noe som hemmer vår evne til å investere i fremtiden», skriver Peter Stern i et brev til selskapets aksjonærer, ifølge CNBC.

Sparetiltak

Peloton varsler nå ytterligere sparetiltak på 100 millioner dollar i regnskapsåret 2026, som startet i juli, etter at ledelsen kuttet 200 millioner dollar i 2025. Halvparten av de nye kuttene skal tas gjennom lavere indirekte kostnader, blant annet via reforhandlinger av leverandøravtaler, mens den andre halvparten innebærer å fjerne seks prosent av arbeidsstyrken.

Kuttet kommer drøyt ett år etter at Peloton reduserte arbeidsstyrken med 15 prosent.

Fri kontantstrøm

Ifølge CNBC har Peloton jobbet systematisk med å redusere kostnader og sikre fri kontantstrøm etter kraftig vekst under pandemien. For regnskapsåret som helhet genererte selskapet 320 millioner dollar i fri kontantstrøm, noe som er bedre enn selskapets prognoser.

Nyhetene blir godt mottatt på Wall Street, hvor aksjen stiger 13 prosent i førhandelen. Hittil i år har aksjen falt nærmere 20 prosent.