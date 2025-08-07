Trump: Kalte toppsjefen sterkt forvirret – aksjen raser

Intel-aksjen falt over fem prosent i førhandelen torsdag, etter at president Donald Trump gikk hardt ut mot konsernsjef Lip-Bu Tan, skriver CNBC. Siste måneden er aksjen ned over 9 prosent.

«Lip-Bu Tan er sterkt forvirret og må gå av umiddelbart. Det finnes ingen annen løsning på dette problemet», skriver Trump med raus bruk av caps lock på plattformen Truth Social.

Tan tiltrådte som toppsjef i Intel i mars i år, og uttalelsen kommer få dager etter at den republikanske senatoren Tom Cotton stilte spørsmål ved Tans tidligere forretningsforbindelser i Kina, og viste til en tidligere straffesak da Tan ledet selskapet Cadence Design fram til 2021.

«Jeg uttrykker bekymring for sikkerheten og integriteten til Intels operasjoner, og hvilken påvirkning dette kan ha på USAs nasjonale sikkerhet», skrev Cotton i et brev til Intels styre.