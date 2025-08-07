Frykten avtar: Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent, Dow Jones er opp 0,6 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,23 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,0 prosent til 16,10.

Apple

Onsdag steg Apple steg over fem prosent etter meldinger om en investering på 100 milliarder dollar i amerikansk produksjon.

«Samtidig kom det signaler om at selskapet får unntak fra de varslede 100 prosent tollsatsene på utenlandske mikrobrikker», skriver Handelsbanken i en oppdatering. Torsdag stiger Apple ytterligere 2,0 prosent i åpningsminuttene.

Peloton

Peloton leverte torsdag et overraskende overskudd i sitt regnskapsmessige fjerde kvartal, og la samtidig frem en ny strategi for å sikre videre vekst under sin nye toppsjef, Peter Stern.

Treningsgiganten varsler nå ytterligere sparetiltak på 100 millioner dollar, og vil i den anledning fjerne seks prosent av arbeidsstyrken. Aksjen stiger 4,1 prosent.

Intel

Intel faller 1,7 prosent etter at Donald Trump kalte konsernsjef Lip-Bu Tan «sterkt forvirret». Tan tiltrådte som toppsjef i Intel i mars i år, og uttalelsen kommer få dager etter at den republikanske senatoren Tom Cotton stilte spørsmål ved Tans tidligere forretningsforbindelser i Kina.

Rentekutt

DNB Carnegie forventer at den amerikanske sentralbanken kutter renten med 25 basispunkter både i september og desember.

«Tidligere la vi til grunn at kuttene først ville komme i 2026. Det var fredagens arbeidsmarkedsrapport som ble triggeren for endringen. Tross usikkerhet og store revisjoner, viste den en gjennomsnittlig sysselsettingsvekst på kun 35.000 i snitt de siste tre månedene», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Torsdagens tall

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalt jobless claims, var 226.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 221.000 søkere.