Rugseth-aksje til værs etter flere kjøpsanbefalinger

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,18 prosent til 1.621,70. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,2 milliarder kroner.

Ved børsslutt var oktober-kontrakten for Brent-oljen opp 0,1 prosent til 66,92 dollar pr. fat – men ned fra 68,10 dollar på samme tid onsdag. WTI-oljen steg 0,1 prosent til 64,40 dollar pr. fat. De europeiske gassprisene (Dutch TTF) var samtidig ned 0,8 prosent til 33,00 euro pr. MWh.

Equinor falt 2,8 prosent til 254,10 kroner, Vår Energi falt 3,0 prosent til 34,49 kroner, mens Aker BP falt 1,1 prosent til 244,80 kroner.

DNO steg imidlertid 1,6 prosent til 14,45 kroner på rapporter om gjenåpning av produksjonsanlegg i Kurdistan.

Skuffende kvartalstall fra den tyske forsvarsgiganten Rheinmetall samt rapporter om mulige møter med presidentene Donald Trump, Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj i forbindelse med en Russland–Ukraina-våpenhvile bidro til å sende Kongsberg Gruppen ned 2,3 prosent til 298,00 kroner.

Frontline falt 2,0 prosent og Yara 1,2 prosent.

Innen sjømat var det derimot bedre stemning. SalMar steg 4,1 prosent til 452,60 kroner, og Mowi steg 2,3 prosent til 199,30 kroner. Bakkafrost endte opp 2,9 prosent til 440,00 kroner.

I luftfart slo Norwegian tilbake med en kursoppgang på 1,7 prosent til 16,47 kroner etter et fall på 2,1 prosent onsdag. Da la flyselskapet frem trafikktall som viste det høyeste månedlige passasjerantallet siden coronapandemien. Norse Atlantic kom med sine juli-tall torsdag, og disse viste en kabinfaktor på 94 prosent og en passasjervekst på 15 prosent. Norse-aksjen steg torsdag 1,7 prosent til 9,26 kroner.

Nordic Semiconductor klatret 5,1 prosent til 135,90 kroner, etter et kursfall på 5,9 prosent onsdag. Halvlederselskapet presenterer kvartalstall neste uke, og Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen tror det er potensial for en positiv markedsreaksjon.

Hexagon Composites steg 4,3 prosent til 17,94 kroner. Pareto Securities skriver i en analyse at 17 kroner er et attraktivt inngangsnivå med en horisont på ett til to år, ifølge TDN Direkt. Forøvrig har DNB-fond kjøpt drøyt 750.000 aksjer og med det økt til en eierandel på 5,07 prosent.

Link Mobility steg 4,7 prosent til 34,45 kroner. ABG Sundal Collier og DNB Carnegie har begge gjentatt kjøpsanbefalingene samt oppjustert kursmålene for tech-aksjen – til henholdsvis 45 og 46 kroner. Hittil i år er aksjen opp rundt 50 prosent, og gründer Jens Rugseth er stadig «veldig positiv» til selskapet.

Tomra steg 3,9 prosent til 150,80 kroner. Arctic Securities har oppgradert aksjen til en kjøpsanbefaling og løftet kursmålet fra 163 til 170 kroner. Pantekonkurrent Envipco steg 1,6 prosent til 89,60 kroner etter å ha sikret en rammeavtale med nederlandske Statiegeld Nederland for levering av pantemaskiner, med en varighet til utgangen av 2026. Dessuten har DNB Carnegie oppjustert kursmålet fra 90 til 100 kroner.

Linseteknologiselskapet poLight falt 6,0 prosent til 4,48 kroner. Selskapet meldte om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 29,1 millioner kroner i andre kvartal, mot minus 21,7 millioner i samme periode i fjor. Selskapet opplyser samtidig at året så langt har gått som planlagt, «fra et finansielt perspektiv».