Hotellaksje til himmels

Stoxx 600 og S&P 500 var opp med henholdsvis 0,8 prosent og 0,2 prosent ved halv fem-tiden torsdag. Novo Nordisk-kursen steg imidlertid med 7 prosent, grunnet skuffende resultater fra en klinisk undersøkelse av Eli Lillys nye slankepille. Den amerikanske rivalen fikk et omtrent like stort kursfall – selv om både inntektene og inntjeningen i andre kvartal oversteg konsensusestimatet med en god margin.

For InterContinental Hotels ble oppgangen på 6 prosent. Hotellkjeden meldte om 8,5 prosent høyere inntekter i første halvår, mens driftsresultatet bykset med 13 prosent. Ledelsen hevder at mindre makroøkonomisk usikkerhet i USA, delvis som følge av Trumps seneste handelsavtaler, bidrar positivt. InterContinental har nå flere enn 1 million tilgjengelige rom, for første gang i selskapets historie.

A.P. Møller Mærsk var et annet lyspunkt, med et kursløft på 7 prosent. Rederiet publiserte overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for andre kvartal, mye grunnet et uventet robust containermarked – særlig utenfor Nord-Amerika. Samtidig medfører vedvarende konflikt i Rødehavet at mange skip må ta store omveier, noe som skaper et strammere marked og hever fraktratene. Ledelsen jekket opp sin guiding for årets driftsresultat fra 0–3 milliarder dollar til 2–3,5 milliarder dollar.

Europeiske våpenaksjer befant seg i motsatt ende av avkastningsspekteret, idet investorene frykter fred mellom Russland og Ukraina. President Donald Trump, som i valgkampen lovte en snarlig slutt på konflikten, skal angivelig møte Putin i løpet av de nærmeste dagene for å diskutere temaet. På børsen var leverandører av krigsutstyr – som Leonardo, Rheinmetall, BAE Systems og Thales – ned med 4–8 prosent.

I USA stupte Airbnb-kursen 7 prosent. Selskapet, som har snudd opp-ned på boligmarkedet i turistbyer over hele verden, meldte om 13 prosent høyere inntekter i andre kvartal. Ledelsen tror imidlertid at veksten vil avta til 8–10 prosent i andre halvår, mye fordi samme periode i fjor var eksepsjonelt sterk.