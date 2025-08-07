Christopher Waller, medlem av styret i Federal Reserve, peker seg ut som en av de fremste kandidatene til å overta som sentralbanksjef blant Donald Trumps rådgivere, melder Bloomberg med henvisning til personer med kjennskap til saken.

Trumps rådgivere skal være imponert over Wallers vilje til å sette pengepolitikk basert på prognoser fremfor nåværende data, samt hans inngående kjennskap til sentralbanksystemet som helhet. Ifølge avisen har Waller møtt Trumps team for å diskutere rollen, men har så langt ikke møtt Trump personlig, ifølge kildene, som ønsker å være anonyme.

Stemte for rentekutt

Forrige uke var Waller én av to medlemmer i Fed-styret som stemte mot beslutningen om å holde styringsrenten uendret for femte gang på rad. Han og kollega Michelle Bowman, begge nominert av Trump, foretrakk et kutt på 0,25 prosentpoeng, med henvisning til økende tegn på svakhet i arbeidsmarkedet.

Dette skilte seg fra flertallet i styret, inkludert Jerome Powell, som fortsatt beskriver arbeidsmarkedet som bredt sett solid, og som støtter en tålmodig tilnærming til rentejusteringer for å vurdere hvordan Trumps tollsatser påvirker økonomien.

Lang Fed-erfaring

Trump nominerte Waller til Fed i 2020, og før det var han forskningsdirektør og viseadministrerende direktør ved St. Louis Fed. Nominasjonen ble godkjent i Senatet med 48 mot 47 stemmer.

Som medlem av Fed-styret i 2022 gikk Waller offentlig i rette med flere profilerte økonomer utenfor sentralbanken, blant dem tidligere finansminister Larry Summers. Waller mente at sentralbanken kunne få kontroll på den post-pandemiske inflasjonen uten å påføre arbeidsmarkedet vesentlig skade. Han fikk rett: Inflasjonen falt til under 3 prosent, og arbeidsledigheten steg aldri over 4,2 prosent.