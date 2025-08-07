Blandet på Wall Street: Apple steg ytterligere

De toneangivende indeksene på New York-børsen åpnet torsdag med oppgang, men utover kvelden snudde det for to av de tre indeksene.

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,1 prosent til 6.340, mens industritunge Dow Jones falt 0,5 prosent til 43.968,7 og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,4 prosent til 21,242,7.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,246 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,3 prosent til 17.

Bevegelser

Onsdag steg Apple steg over fem prosent etter meldinger om en investering på 100 milliarder dollar i amerikansk produksjon.

«Samtidig kom det signaler om at selskapet får unntak fra de varslede 100 prosent tollsatsene på utenlandske mikrobrikker», skriver Handelsbanken i en oppdatering. Torsdag steg Apple ytterligere 3,2 prosent.

Peloton leverte torsdag et overraskende overskudd i sitt regnskapsmessige fjerde kvartal, og la samtidig frem en ny strategi for å sikre videre vekst under sin nye toppsjef, Peter Stern. Treningsgiganten varsler nå ytterligere sparetiltak på 100 millioner dollar, og vil i den anledning fjerne seks prosent av arbeidsstyrken. Aksjen steg 0,6 prosent.

Eli Lilly falt 14,4 prosent til tross for at selskapet leverte bedre resultat og inntekter enn ventet i andre kvartal.

Aksjen til Warner Bros. Discovery falt også 7,3 prosent etter at selskapet la frem tall for andre kvartal, men dette ettersom fasit ikke sto til analytikerforventningene.

Airbnb falt 8 prosent etter at selskapet la frem en skuffende prognose for resten av året. Selv om resultatene for andre kvartal overgikk analytikernes forventninger, dempet de varslede utsiktene optimismen.

Intel falt 3,1 prosent etter at Donald Trump kalte konsernsjef Lip-Bu Tan «sterkt forvirret». Tan tiltrådte som toppsjef i Intel i mars i år, og uttalelsen kommer få dager etter at den republikanske senatoren Tom Cotton stilte spørsmål ved Tans tidligere forretningsforbindelser i Kina.

Olje og gass

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 0,9 prosent til 66,3 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,9 prosent til 63,8 dollar fatet.

Den amerikanske naturgassen falt 0,01 prosent til 3,1 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 0,8 prosent til 33 euro/MWh.

Rentekutt

DNB Carnegie forventer at den amerikanske sentralbanken kutter renten med 25 basispunkter både i september og desember.

«Tidligere la vi til grunn at kuttene først ville komme i 2026. Det var fredagens arbeidsmarkedsrapport som ble triggeren for endringen. Tross usikkerhet og store revisjoner, viste den en gjennomsnittlig sysselsettingsvekst på kun 35.000 i snitt de siste tre månedene», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Torsdagens tall

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalt jobless claims, var 226.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 221.000 søkere.