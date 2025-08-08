Kraftig oppgang i Tokyo og ny all-time high

Det er blandet stemning på børsene i Asia fredag morgen.

I Japan stiger Nikkei 2,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,52 prosent.

Sistnevnte indeks er nå i all-time high etter å ha steget fire dager på rad. Blant aksjene som stiger mest finner vi Nippon Chemical Industrial med en oppgang på 23 prosent, investeringsselskapet Miyakoshi Holdings som klatrer 22 prosent, samt gjeldsselskapet J-Lease Co som legger på seg 19 prosent.

Oppgangen på Nikkei ledes an av SoftBank, som klatrer hele 13 prosent til all-time high etter at resultatet i andre kvartal slo analytikernes forventninger. På det meste har aksjen vært opp 14,6 prosent fredag.

Ifølge CNBC er dette investeringsbankens kraftigste oppgang intradag siden 2020, og den beste dagen på nesten fem år dersom oppgangen holder seg.

Ellers i Asia er det for det meste rødt fredag.

Shanghai Composite er opp marginale 0,07 prosent, CSI 300 klatrer 0,06 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,66 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,60 prosent. Nifty 50 i India svekkes 0,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,20 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,52 prosent.