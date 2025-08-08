Dette skjer i dag

Canada: Arbeidsledighet juli, kl. 14.30

Annet:

Ensurge Micropower: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

FAO: Matprisindeks juli, kl. 10.00

Utenlandske:

Jaguar Land Rover, Munich Re, Tata Motors, Under Armour

Ekskl. utbytte:

Stainless Tankers

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag 8. august:

Bakrusen etter coronafesten i sportsbransjen gir seg ikke for Active Brands. I fjor måtte eierne bokføre et tap på 833 millioner kroner. Det gir totale tap på 1,7 milliarder kroner for stjerneselskapet i løpet av årene 2022 til 2024.

Samtidig er verdsettelsen omsider kuttet. Den ble holdt høy i 2022 og 2023, men i fjor ble de bokførte verdiene på goodwill og merkevarer redusert med 550 millioner kroner.

Martin Schütt i Askeladden mener det er den norske kulturen som står i veien for norsk nyskapning. Gründerveteranen sier han får eksem av å være på Arendalsuka, siden det er så mye preik og lite handling.

Det Norge trenger, ifølge Schütt, er folk som tar initiativ til å bygge selskaper, rekruttere talenter og lage ting som folk vil ha. Og de må tåle å stå med dritt opp til nesetippen i årevis.

Jens Rugseth og Rune Syversen har tjent mer enn 200 millioner kroner på fire måneder i Link Mobility. I denne perioden har aksjen steget hele 75 prosent.

Rugseth og Syversen har nå aksjer for over en halv milliard i Link Mobility. Rugseth sier han er fornøyd med kursutviklingen og at han er veldig positiv til teknologiselskapet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oljefondet, som burde ha trukket seg helt ut av Israel og israelske selskaper. Men vi må huske at Etikkrådet driver etterkontroll. Og Oljefondet har aksjer i 9.000 selskaper verden rundt. Feil vil skje, om og om igjen.

Skiene har vært litt bakglatte nå, noe Finansdepartementet og Norges Bank vil banke inn hos Nicolai Tangen. Bør han sparkes? Absolutt ikke, skriver Hegnar.