Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at Masayoshi Son, et av verdens mest kjente investeringskonglomerater, fredag ledet den japanske hovedindeksen Nikkei 225, samt Topix indeksen, til nye høyder fredag, etter å ha levert sterke tall for 2. kvartal.

«Den japanske børsen er én av mange globale børser som har nådd nye rekorder i 2025. Det brede oppsvinget gjenspeiler en kombinasjon av solide resultater, fortsatt høy likviditet i markedet og investoroptimisme», skriver analytikeren.

Berntsen trekker frem at det på lang sikt er selskapenes inntjening som avgjør verdsettelsen.

«2. kvartal har vist at mange av de største selskapene leverer bedre enn ventet, både på topplinjen (salg) og bunnlinjen (nettoresultat). Det neste kvartalet (3. kvartal) har historisk vært mer volatilt enn resten av året. Det skyldes blant annet hyppigere resultatvarsler», skriver han, men påpeker at selv om mønsteret ikke er absolutt, er det nok til at mange investorer går høsten i møte med en blanding av optimisme og årvåkenhet.

«Oljeprisen har også vært i fokus den siste uken. OPEC+ sin melding om økt produksjon har presset prisen nedover. Mens lavere priser har tynget oljeselskapene, har enkelte tankrederier som Frontline gjort det sterkt. Tankrederiene nyter godt av økt transportaktivitet og mulige endringer i handelsruter, men svingningene er store – og oppturen kan være like kortvarig som den er kraftig», fortsetter Berntsen.

Asia

Det er fredag morgen blandet stemning på børsene i Asia. I Japan stiger Nikkei 2,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,52 prosent.

Oppgangen på Nikkei ledes an av SoftBank, som klatrer hele 13 prosent til rekordnoteringer etter at overskuddet i andre kvartal slo analytikernes forventninger.

Ellers i Asia er det for det meste rødt fredag. Shanghai Composite er opp marginale 0,07 prosent, CSI 300 klatrer 0,06 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,66 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er fredag morgen ned 0,12 prosent til 66,35 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,19 prosent på 63,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York-børsen åpnet torsdag med oppgang, men utover kvelden snudde det for to av de tre indeksene.

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,1 prosent til 6.340, mens industritunge Dow Jones falt 0,5 prosent til 43.968,7 og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,4 prosent til 21,242,7.

Onsdag steg Apple steg over fem prosent etter meldinger om en investering på 100 milliarder dollar i amerikansk produksjon. Torsdag steg aksjen ytterligere 3,2 prosent.

Eli Lilly falt 14,4 prosent til tross for at selskapet leverte bedre resultat og inntekter enn ventet i andre kvartal.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,18 prosent til 1.621,70. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,2 milliarder kroner.

Skuffende kvartalstall fra den tyske forsvarsgiganten Rheinmetall samt rapporter om mulige møter med presidentene Donald Trump, Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj i forbindelse med en Russland–Ukraina-våpenhvile bidro til å sende Kongsberg Gruppen ned 2,3 prosent til 298,00 kroner.

Innen sjømat var det derimot bedre stemning. SalMar steg 4,1 prosent til 452,60 kroner, og Mowi steg 2,3 prosent til 199,30 kroner. Bakkafrost endte opp 2,9 prosent til 440,00 kroner.