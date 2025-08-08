Etter milliardtap i 2023 er Stein Erik Hagen og familiens investeringsselskap tilbake i pluss. Regnskapet for 2024 viser et resultat før skatt på 492,6 millioner og et årsresultat på 816 millioner kroner, drevet av solide utbytter og oppgang i børsporteføljen. Dette er en kraftig forbedring fra 2023 som viste et underskudd på -1.267,5 millioner kroner.

Canica-konsernet kontrolleres av Stein Erik Hagen og barna Caroline Marie, Carl Erik, Nina Camilla og Charlotte Isabel Hagen

1,2 milliarder i Orkla-utbytte

Canica-konsernet har en bred portefølje bestående av både børsnoterte og heleide selskaper. Den klart største enkeltinvesteringen er Orkla, der Canica er største eier. Gjennom 2024 gikk Orkla-aksjen fra rundt 80 kroner ved inngangen av året til 100 kroner ved årsskiftet, i tillegg til det mottok Hagen og familien 1,2 milliarder kroner i utbytte.

Delte ut et utbytte på til sammen 10 kroner pr. aksje, bestående av 4 kroner i ordinært utbytte som kom i 2024 og 6 kroner i ekstraordinært utbytte som vil vise på regnskapet for 2025. Til sammen er det snakk om 10 milliarder kroner i utbetaling til aksjonærene, og for Hagen som største eier (25 prosent) tilsvarer det 2,5 milliarder kroner.

Canica (mill.kr) 2024 2023 Driftsresultat −54,9 −323,7 Netto finans 547,5 −969,5 Resultat før skatt 492,6 −1293,2 Årsresultat 816,1 −1267,5



Snuoperasjon

Videre er konsernet største aksjonær i finske Anora Group, elektronikkforhandleren Komplett, samt heleide selskaper som jernvarekjeden Jernia, som etter mange år med røde tall nå ser ut til å være snudd til lønnsom drift. Kjeden, har siden 2005 akkumulert over 300 millioner kroner i underskudd før skatt, kunne i 2024 vise til kraftig resultatforbedring. Underskuddet i de 83 egeneide butikkene ble redusert med nær 30 prosent,

Andre selskaper inkluderer det danske interiørkonsernet F&H Group og spa- og hotellanlegget The Well utenfor Oslo. I tillegg har Canica en betydelig eiendomsportefølje gjennom ulike datterselskaper.