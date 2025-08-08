Oljefondet: Fortsatt investert i flere eiere av svartelistede selskaper

Ifølge Aftenposten gjelder dette blant annet forsvarsselskapet Elbit Systems Ltd., som ble kastet ut av fondet i 2009. Dette skjer gjennom investeringer i Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd., som igjen eier en betydelig andel av Elbit, som blant annet produserer militære droner.

I 2023 hadde oljefondet aksjer for 254 millioner kroner i dette selskapet. Ved utløpet av 2024 hadde man solgt seg kraftig ned, men fortsatt eier pensjonsfondet en del av investeringsselskapet, skriver avisen.

Det samme gjelder energiselskapet Paz Retail & Energy Ltd., som ble kastet ut av fondet i mai. Oljefondet har fortsatt millioner i aksjer i tre forskjellige investeringsselskaper som har eierandeler i Paz.

To av disse har i tillegg eierandeler i selskapet Bet Shemesh Engines Holdings, som Etikkrådet skal vurdere på nytt. Så selv om dette selskapet kastes ut, vil altså fondet fremdeles være indirekte investert i selskapet.

Oljefondet ønsker ikke å svare på konkrete spørsmål om denne saken som avisen har oversendt, men henviser i en kommentar til at de er i gang med en gjennomgang av investeringer i Israel, etter oppdrag fra Finansdepartementet.