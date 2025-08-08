Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.629,69, opp 0,49 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,04 milliarder kroner.

Shippingløft

Höegh Autoliners stiger 3,80 prosent til 114,60 kroner. Selskapet la i morges frem sin månedsoppdatering for juli, som viste en gjennomsnittlig bruttofraktrate på 92,9 dollar pr. kubikkmeter. Det tilsvarer en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med snittraten de seneste tre månedene.

Også et annet bilfraktrederi, Wallenius Wilhelmsen, styrkes, og er nå opp 0,56 prosent til 98,55 kroner. Selskapet legger på tirsdag i neste uke frem sine tall for andre kvartal.

Ellers blant shippingaksjene styrkes også MPC Container Ships 2,77 prosent til 20,25 kroner, og BW LPG klatrer 1,73 prosent til 153,60 kroner.

Frontline er opp 1,52 prosent til 206,40 kroner. VLCC-ratene fortsetter opp, og ifølge Fearnleys steg ratene med ytterligere 6,4 prosent til 37.158 dollar dagen i går (snittrater på ruten Midtøsten-Kina).

Himalaya Shipping styrkes 2,85 prosent til 75,70 kroner etter å ha lagt frem sine rapport for andre kvartal. Rederiet fikk i perioden et overskudd på 1,5 millioner dollar.

– Det kan bli et forrykende marked i andre halvdel av 2025, sier Himalaya-sjef Lars-Christian Svensen.

Andre bevegelser

SEB nedgraderer nå Multiconsult fra hold til salg, men jekker samtidig opp kursmålet fra 195 til 205 kroner. Aksjen faller nå 3,72prosent til 207,00 kroner.

Selvaag Bolig falt torsdag 2,78 prosent etter andrekvartalstall, og er nå ytterligere ned 0,41 prosent til 36,55 kroner. Selskapet selger godt i Oslo, men droppet utbytte. Både DNB Carnegie og ABG Sundal Collier justerer nå opp sine kursmål på aksjen. Førstnevnte fra 35 til 37 kroner, mens ABG løfter fra 38 til 40 kroner, begge meglerhus med holdanbefaling.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er fredag morgen ned 0,74 prosent til 65,94 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,86 prosent på 63,33 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor er opp 0,47 prosent til 255,30 kroner, mens Aker BP stiger 0,61 prosent til 246,30 kroner. Vår Energi styrkes 0,90 prosent til 34,80 kroner.