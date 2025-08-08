Kaos i rentemarkedet: Storhandel sendte renter til værs

En kraftig økning i renten på amerikanske statsobligasjoner over hele kurven onsdag skapte spekulasjoner om årsaken. Torsdag begynte konsensus å forme seg blant markedsaktører: En stor transaksjon sto bak uroen.

Renten på den 10-årige amerikanske statsobligasjonen steg rundt seks basispunkter på få minutter, til 4,28 prosent fra 4,22 prosent - en uvanlig stor bevegelse på så kort tid.

Les også Trump nominerer nær alliert til sentralbankstyret USAs president Donald Trump har utnevnt Stephen Miran, en økonom Trump har jobbet sammen med siden januar, til styret i den amerikanske sentralbanken.

Feiltrykk eller strategisk trekk?



Det er spekulasjoner om en såkalt «fat finger», der en trader ved en feil kan ha tastet inn 80.000 kontrakter i den 10-årige renten, mens intensjonen var å selge 8.000 kontrakter, for å senere kansellere handelen, skriver Reuters.

– 80.000 kontrakter i 10-åringen er en massiv ordre, omtrent 20 ganger størrelsen på en vanlig transaksjon, sier Tom di Galoma i Mischler Financial til Reuters, som anslår verdien av transaksjonen til mellom 8 og 10 milliarder dollar.

En annen rentestrateg spekulerer i om transaksjonen kan tilskrives en «rentelås» i forbindelse med en utstedelse av en selskapsobligasjon.

Hendelsen skjedde like før onsdagens auksjon i den 10-årige statsobligasjonen på 42 milliarder dollar. Auksjonen ble dårlig mottatt, og hendelsen i futuresmarkedet kan ha bidratt til det svake resultatet.

– Det var volatilt i markedet som følge av den store transaksjonen i futuresmarkedet. Det kan ha fått kjøpere til å trekke seg tilbake og ikke delta i auksjonen, sier rentestrateg Jan Nevruzi i TD Securities til Reuters.