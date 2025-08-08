Dette kan varsle nytt børsfall

Nasdaq 100 steg 0,3 prosent til 23.389,53 og ny all-time high torsdag. Apple og NVIDIA bidro til oppgangen med å stige henholdsvis 3,2 og 0,8 prosent.

Siden 8. april er Nasdaq 100 opp 36,9 prosent, men redaktør Tom McClellan i The McClellan Market Report, mener det er en svakhet å spore i chartet. Han viser til at indeksen ligger 11 prosent over sitt eget 100-dagers glidende gjennomsnitt, noe som indikerer sterk oppgang. Men han viser også til tegn på svakheter.

Han peker i nyhetsbrevet fredag på at Apple, Microsoft og Nvidia gjør det bra, men at antallet aksjer i indeksen som ligger over sine 100-dagers glidende gjennomsnitt (simple moving), har falt kraftig.

Færre aksjer over 100-dagers snittet

I slutten av juli lå 84 aksjer over sitt 100-dagers gjennomsnitt, men nå, bare to uker senere, er tallet nede i 63, ifølge McClellan.

Denne raske nedgangen i antall aksjer over 100-dagers snittet i en opptrend utgjør en tydelig divergens, noe som historisk har vært et tegn på at det nærmer seg en topp.

«Divergensen kan vare lenge før markedet reagerer, og noen ganger kan det hele gå over», legger han til.

Det som skiller denne divergensen fra tidligere tilsvarende, er hvor raskt antallet aksjer over sine 100-dagers snitt i opptrenden har falt, uten at indeksen har reagert tilsvarende.

Likviditeten tørker ut?

Dette kan tyde på at likviditeten i markedet er i ferd med å tørke ut, noe som gjør at de «mindre» selskapene lider, mens de større, mer betydningsfulle selskapene holder seg flytende.

McClellan advarer om at når likviditeten forsvinner fra tungvekterne, kan det til slutt påvirke hele markedet, og være et signal om en kommende nedgang.