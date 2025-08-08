Oslo Børs i grønt: Bilfrakt og tørrlast rett opp etter tallslipp

I 14.30-tiden er Hovedindeksen ved Oslo Børs opp 0,45 prosent til 1.629 poeng.
Brent-olje handles opp 0,5 prosent til 66,74 dollar fatet.
President Trumps Russland-frist går ut i dag. Dersom fristen utløper, skal Russland straffes med 100 prosent toll, har Trump erklært. Land som kjøper olje fra Russland skal også sanksjoneres, ifølge NRK.
Citi merker seg at det er stor usikkerhet i oljemarkedet på kort sikt. På den ene siden øker USA presset mot India for å avskrekke landet fra russiske oljekjøp. På den andre siden skyter USA-Russland-samtaler fart, og det er mulig med våpenhvile i Ukraina de kommende dagene.
Equinor handles opp 1,1 prosent, Aker BP stiger 0,3 prosent, og Vår Energi er opp 0,9 prosent.
Shipping
Shippingindeksen er opp 0,9 prosent og ligger an til 6,5 prosent oppgang for uken.
Innen tankmarkedet rapporterer ABG Sundal Collier at tankratene i går steg med 4.253 dollar til 45.136 dollar pr. dag. LPG-ratene oppgis til 73.725 dollar, opp 544 dollar på torsdag.
På Oslo Børs stiger Frontline 1,5 prosent og BW LPG er opp 1,1 prosent.
Pareto, SpareBank 1 Markets og Fearnleys tror alle at Frontline har mer å gå på, men Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen advarer mot kortsiktig volatilitet i aksjen.
Bilfraktrederiet Höegh Autoliners stiger 3,2 prosent etter sin månedsoppdatering for juli, som viste en gjennomsnittlig bruttofraktrate på 92,9 dollar pr. kubikkmeter. Dette var imidlertid ned 1,6 prosent sammenlignet med snittraten de seneste tre månedene.
Tørrlastrederiet Himalaya Shipping er opp 2,7 prosent kroner etter andrekvartalstall. Selskapet fikk et overskudd på 1,5 millioner dollar.
Ingen overraskelser og nøytral rapport er ordlyden fra Arctic Securities.
– Det kan bli et forrykende marked i andre halvdel av 2025, sier Himalaya-sjef Lars-Christian Svensen.
Sjømat i tet
Sjømatindeksen leder an i 13-tiden, opp rundt 1,8 prosent. SalMar utmerker seg med 3,3 prosent oppgang, mens Mowi, Bakkafrost, Lerøy og Austevoll er opp 1,1–1,8 prosent.
– Jeg tror ikke det er noen voldsom nedside fra nåværende nivå på rundt 50 kroner kiloen, uttalte analytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea.
Danske Bank melder om «svært positive utsikter for sektoren» og fremhever Lerøy og Mowi som toppvalg.
Øvrige
Harald Moræus-Hanssen-favoritten Deep Value Driller stiger 5,7 prosent etter kvartalstall. Selskapet fikk et driftsresultat på 10 millioner dollar, opp én million fra i fjor. Omsetningen endte på 15 millioner, opp fra 14 millioner.
SEB hever kursmålet på Multiconsult fra 195 til 205 kroner før resultatfremleggelsen 19. august, men nedgraderer anbefalingen fra hold til selg.
Aksjen faller 3,7 prosent til 207,00 kroner.
Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Archer fra 37 til 35 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen.
– Mens vi har nedgradert en del i sektoren generelt, liker vi fortsatt disse «kjedelige» small-cap oljeserviceselskapene i Norge, sier Pareto Securities-analytiker Bård Rosef.
Aksjen stiger 1,0 prosent til 24,45 kroner.
ABG Sundal Collier justerer opp kursmålet på Selvaag Bolig fra 38 til 40 kroner, DNB Carnegie hever fra 35 til 37 kroner, mens Svenska Handelsbanken oppjusterer fra 36 til 39 kroner. Alle gjentar holdanbefalingene for aksjen.
Etter 2,8 prosent kursfall etter andrekvartalstall torsdag, faller Selvaag-aksjen nye 0,4 prosent til 36,85 kroner. Selskapet droppet for øvrig utbytte.
Ellers er Kongsberg Gruppen ned 0,1 prosent, DNB opp 0,3 prosent, Norwegian ned 0,1 prosent og MPC Container Shipping er opp 1,7 prosent.