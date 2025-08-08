Oslo Børs i grønt: Bilfrakt og tørrlast rett opp etter tallslipp

I 14.30-tiden er Hovedindeksen ved Oslo Børs opp 0,45 prosent til 1.629 poeng.

Brent-olje handles opp 0,5 prosent til 66,74 dollar fatet.

President Trumps Russland-frist går ut i dag. Dersom fristen utløper, skal Russland straffes med 100 prosent toll, har Trump erklært. Land som kjøper olje fra Russland skal også sanksjoneres, ifølge NRK.

Citi merker seg at det er stor usikkerhet i oljemarkedet på kort sikt. På den ene siden øker USA presset mot India for å avskrekke landet fra russiske oljekjøp. På den andre siden skyter USA-Russland-samtaler fart, og det er mulig med våpenhvile i Ukraina de kommende dagene.

Equinor handles opp 1,1 prosent, Aker BP stiger 0,3 prosent, og Vår Energi er opp 0,9 prosent.

Shipping

Shippingindeksen er opp 0,9 prosent og ligger an til 6,5 prosent oppgang for uken.

Innen tankmarkedet rapporterer ABG Sundal Collier at tankratene i går steg med 4.253 dollar til 45.136 dollar pr. dag. LPG-ratene oppgis til 73.725 dollar, opp 544 dollar på torsdag.

På Oslo Børs stiger Frontline 1,5 prosent og BW LPG er opp 1,1 prosent.

Pareto, SpareBank 1 Markets og Fearnleys tror alle at Frontline har mer å gå på, men Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen advarer mot kortsiktig volatilitet i aksjen.

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners stiger 3,2 prosent etter sin månedsoppdatering for juli, som viste en gjennomsnittlig bruttofraktrate på 92,9 dollar pr. kubikkmeter. Dette var imidlertid ned 1,6 prosent sammenlignet med snittraten de seneste tre månedene.

Tørrlastrederiet Himalaya Shipping er opp 2,7 prosent kroner etter andrekvartalstall. Selskapet fikk et overskudd på 1,5 millioner dollar.

Ingen overraskelser og nøytral rapport er ordlyden fra Arctic Securities.