Ble straffet knallhardt: Det verste kursfallet på 14 år

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent, Dow Jones er opp 0,2 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,9 prosent til 16,26.

Crocs

Torsdag stupte skoprodusenten Crocs over 29 prosent etter at ledelsen nedjusterte guidingen og la frem svake prognoser for inneværende år. Ifølge CNBC var kursfallet det største på 14 år.

Det Colorado-baserte selskapet forventer en omsetningsnedgang på 9-11 prosent på årsbasis i inneværende kvartal. Samtidig forventer ledelsen en justert driftsmargin på rundt 18-19 prosent for tredje kvartal, ned fra 25,4 prosent i tredje kvartal året før. Kort tid etter at fredagens handel tok til stiger aksjen 1,9 prosent.

Frisk prising

Som følge av usikkerhet knyttet til konsekvensene av Donald Trumps tollsatser, og et generelt høyt priset aksjemarked, har forvalter Jan Petter Sissener valgt å styrke fondets nedsidebeskyttelse.

– Jeg føler at konsekvensene av tollsatsene ikke gjenspeiles i markedet, sier Sissener til Finansavisen.

Fed

«Adriana Kuglers tidlige avgang fra Fed-styret har åpnet en ledig plass, og Trump har nominert Miran som midlertidig erstatter frem til januar 2026. Nomineringen gir Trump fleksibilitet til senere å velge en permanent kandidat, potensielt neste Fed-leder. Miran er ventet å være en «due» i pengepolitikken, med støtte til rentekutt i andre halvår», skriver Handelsbanken i en oppdatering.