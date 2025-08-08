Svak oppgang på Oslo Børs: Comeback i laks – ratefest i shipping

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte opp 0,06 prosent til 1.622,72 poeng fredag.

Mot slutten av handelsdagen falt oljeprisen markant da det ble meldt at USA og Russland er enige om visse deler av en fredsavtale mellom Russland og Ukraina. Russland vil få kontroll over flere områder som det erobret under invasjonen, melder kilder til Bloomberg.

Ved børsslutt handlet Brent-olje med levering i oktober for 66,00 dollar fatet, ned 0,7 prosent.

Equinor falt 0,5 prosent til 252,80 kroner, Aker BP endte ned 0,3 prosent til 244,00 kroner, mens Vår Energi svekket seg 0,06 prosent til 34,47 kroner.

Sjømat var fredagens beste indeks, med en oppgang på 1,8 prosent. For uken ble det ingen røde dager og en oppgang på 6,6 prosent.

For to uker siden nådde lakseprisen i spotmarkedet årets laveste nivå, samt det laveste siden 2021. Forrige uke ble det meldt om en svak oppgang, og det ser ut til å fortsette neste uke, melder Intrafish med henvisning til bransjekilder.

– Jeg tror ikke det er noen voldsom nedside fra nåværende nivå på rundt 50 kroner kiloen, uttalte analytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea.

Danske Bank melder dessuten om «svært positive utsikter for sektoren».