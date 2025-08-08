Svak oppgang på Oslo Børs: Comeback i laks – ratefest i shipping

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte opp 0,06 prosent til 1.622,72 poeng fredag.
Mot slutten av handelsdagen falt oljeprisen markant da det ble meldt at USA og Russland er enige om visse deler av en fredsavtale mellom Russland og Ukraina. Russland vil få kontroll over flere områder som det erobret under invasjonen, melder kilder til Bloomberg.
Ved børsslutt handlet Brent-olje med levering i oktober for 66,00 dollar fatet, ned 0,7 prosent.
Equinor falt 0,5 prosent til 252,80 kroner, Aker BP endte ned 0,3 prosent til 244,00 kroner, mens Vår Energi svekket seg 0,06 prosent til 34,47 kroner.
Sjømat var fredagens beste indeks, med en oppgang på 1,8 prosent. For uken ble det ingen røde dager og en oppgang på 6,6 prosent.
For to uker siden nådde lakseprisen i spotmarkedet årets laveste nivå, samt det laveste siden 2021. Forrige uke ble det meldt om en svak oppgang, og det ser ut til å fortsette neste uke, melder Intrafish med henvisning til bransjekilder.
– Jeg tror ikke det er noen voldsom nedside fra nåværende nivå på rundt 50 kroner kiloen, uttalte analytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea.
Danske Bank melder dessuten om «svært positive utsikter for sektoren».
SalMar-aksjen steg 3,0 prosent til 466,20 kroner fredag. Lerøy og Mowi steg henholdsvis 1,7 og 1,35 prosent fredag.
Shipping
Det var også driv i shippingsektoren fredag og store deler av uken.
Bilfraktrederiet Höegh Autoliners steg 2,45 prosent til 113,10 kroner etter sin månedsoppdatering for juli, som viste en gjennomsnittlig bruttofraktrate på 92,9 dollar pr. kubikkmeter. ABG regner seg frem til ratene og volumene for måneden impliserer 33 prosent oppside til ebitda-konsenus for tredje kvartal.
Tørrlastrederiet Himalaya Shipping endte opp 2,6 prosent til 75,50 kroner etter andrekvartalstall. Selskapet fikk et overskudd på 1,5 millioner dollar. Ingen overraskelser og nøytral rapport er ordlyden fra Arctic Securities.
Innen tankmarkedet rapporterer ABG at tankratene torsdag steg med 4.253 dollar til 45.136 dollar pr. dag. LPG-ratene oppgis til 73.725 dollar, opp 544 dollar på torsdag.
Frontline steg 0,05 prosent til 203,40 kroner mens BW LPG endte opp 1,3 prosent til 153,00 kroner.
Liker «kjedelig» oljeservice
Harald Moræus-Hanssen-favoritten Deep Value Driller endte opp 3,05 prosent etter kvartalstall. Selskapet fikk et driftsresultat på 10 millioner dollar, opp én million fra i fjor. Omsetningen endte på 15 millioner, opp fra 14 millioner.
SEB nedgraderte Multiconsult fra hold til seg, men hevet kursmålet fra 195 til 205 kroner. Aksjen falt 3,7 prosent til 207,00 kroner.
Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Archer fra 37 til 35 kroner, og gjentok kjøp. Aksjen steg 0,6 prosent til 24,35 kroner,
– Mens vi har nedgradert en del i sektoren generelt, liker vi fortsatt disse «kjedelige» small-cap oljeserviceselskapene i Norge, sier Pareto Securities-analytiker Bård Rosef.
ABG Sundal Collier justerer opp kursmålet på Selvaag Bolig fra 38 til 40 kroner, DNB Carnegie hever fra 35 til 37 kroner, mens Svenska Handelsbanken oppjusterer fra 36 til 39 kroner. Alle gjentar holdanbefalingene for aksjen.
Etter 2,8 prosent kursfall etter andrekvartalstall torsdag, steg Selvaag-aksjen 1,1 prosent til 37,10 kroner. Selskapet droppet for øvrig utbytte.