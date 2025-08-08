Skylder på Trump

22 prosent av børsverdien forduftet, etter at Under Armour presenterte skuffende kvartalstall og guiding. Kleskjeden klager viste til nye tollavgifter.

Publisert 8. aug.
BLODFATTIG ETTERSPØRSEL: Under Armours ledelse venter nå et salgsfall på opptil 7 prosent i det inneværende kvartalet.
Stoxx 600 og S&P 500 var ved halv fem-tiden fredag opp med henholdsvis 0,2 og 0,6 prosent. Novo Nordisk, som fikk en ny toppsjef torsdag, steg med ytterligere 5 prosent. Aksjen drar nytte av skuffende kliniske resultater fra utprøvingen av rivalen Eli Lillys nye slankepille.

Munich Re, et av verdens største gjenforsikringsselskaper, stupte derimot 7 prosent. Inntektene i andre kvartal bommet stygt på konsensusestimatet, men inntjeningen overrasket likevel positivt. Skadeforsikringsvirksomheten meldte om uvanlig lave erstatningskrav, men valutaendringer senket topplinjen. Dessuten ventes salget av gjenforsikring i andre halvår å bli svakere enn tidligere antatt, grunnet både lavere priser og fallende volumer.

Munich Res nedtur var imidlertid ubetydelig i forhold til amerikanske Under Armours. En femdel av børsverdien forduftet, etter at klesprodusenten publiserte skuffende inntekter og inntjening i andre kvartal. I tillegg tror ledelsen at omsetningsfallet vil øke fra 4 prosent i det seneste kvartalet til 6–7 prosent i den inneværende perioden. Den begredelige utviklingen skyldes visstnok at Trumps nye tollavgifter og vedvarende inflasjon svekker amerikanernes kjøpekraft. Selskapet startet en snuoperasjon i mars i fjor, men det er fremdeles få tegn på at pilene begynner å peke oppover. Heller tvert imot.

Samtidig signaliserer makroindikatorer en oppbremsing i verdens største økonomi – noe som bidrar til at derivatmarkedet nå priser inn rentekutt på i alt 0,75 prosentpoeng ut året som hovedscenarioet. For en måned siden var 0,5 prosentpoeng regnet som mest sannsynlig.

For øvrig var det en del drama i gullmarkedet, grunnet meldinger om at USA har innført en 39 prosent tollavgift på import av metallet. I futuresmarkedet nådde prisen rekordhøye 3534 dollar per unse, delvis som følge av en «short-skvis», idet en del store banker forsøkte å dekke negative posisjoner. Også gullgruveaksjer gjør det bra. VanEcks børsnoterte fond for denne typen aksjer er opp med nesten 10 prosent på bare en uke.

