Trump-administrasjonen forbereder nå en børsnotering av de statskontrollerte boliglånsforetakene Fannie Mae og Freddie Mac.

Målet er å hente inn rundt 30 milliarder dollar gjennom salget av mellom 5 og 15 prosent av aksjene, og verdsette selskapene til totalt over 500 milliarder dollar, skriver Wall Street Journal.

– Det diskuteres fortsatt om de to skal børsnoteres som ett eller to separate selskaper, ifølge kilder kjent med saken.

Målet er å få de to boliglånsforetakene på børs allerede i år.

Fannie og Freddie har vært under statlig kontroll siden finanskrisen i 2008. Selskapene kjøper opp boliglån fra banker og andre långivere, og selger dem videre til investorer.

I ryggen har de statlig garanti som beskytter investorene mot tap.

Det er uklart om selskapene vil forbli under statlig forvaltning, ifølge Wall Street Journal.

Direktør for Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, har tidligere antydet at en børsnotering kan gjennomføres selv om selskapene fortsatt er under «konservatorskap», altså satt under midlertidig offentlig kontroll.

KOLLAPS: Den amerikanske staten gikk inn med nødfinansiering på over 190 milliarder dollar for å holde Fannie Mae og Freddie Mac flytende etter at de to boliglånsgigantene stod overfor enorme tap knyttet til subprime-lån under boligkollapsen i USA, i 2008. AP

Storbanker engasjert

Ledere fra seks storbanker, inkludert Goldman Sachs og JPMorgan Chase, har nylig vært i Washington for å diskutere planene med president Trump.

Wall Street Journal skriver at planene ble påbegynt av Trump-allierte allerede før hans gjenvalg.

– Et slikt salg kan redusere statens underskudd og betale tilbake skattebetalerne, hevder tilhengere av børsnoteringen, ifølge avisen.

Bankkilder peker imidlertid på at en børsnotering av denne typen er svært kompleks og krever tid, og tidligere forsøk har strandet.

President Trump har uttalt at han ønsker å beholde den statlige garantien også etter en eventuell børsnotering.

– En slik garanti kan imidlertid by på både lovmessige og regnskapsmessige utfordringer, ifølge Wall Street Journal.

Finansdepartementet sitter i dag på tegningsretter som gir dem mulighet til å kjøpe rundt 80 prosent av selskapenes ordinære aksjer, i tillegg til preferanseaksjer. Det er denne aksjeposten staten nå vurderer å selge.