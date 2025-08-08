Ved lunsjtider på New York-børsen er Nasdaq-indeksen opp 0,9 prosent, Dow Jones opp 0,4 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,7 prosent.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,9 prosent til 15,77.
Apple løfter indeksene
Så langt i uken er Dow opp 1,2 prosent, S&P 500 har steget 2,3 prosent, og teknologitunge Nasdaq er opp 3,7 prosent.
Mye av fremgangen tilskrives Apple, som har steget 13 prosent siden kunngjøringen om økt produksjon i USA for å imøtekomme president Donald Trumps krav.
Selskapets administrerende direktør, Tim Cook, møtte onsdag Trump i Det hvite hus for å kunngjøre planer om investeringer på rundt 600 milliarder dollar over fire år i USA. Apple annonserte riktignok ikke en «Made-in-USA»-iPhone slik Trump ønsker, men Cook fikk understreke selskapets satsing på amerikansk produksjon.
Apple stiger videre 3,75 prosent fredag.
Intel-sjefen med støtte
Meta Platforms har valgt investeringsgigantene PIMCO og Blue Owl Capital til å lede en 29 milliarder dollar stor finansieringspakke for byggingen av et nytt datasenter i Louisiana. Utbyggingen markerer selskapets neste steg i kappløpet om AI-infrastruktur. Aksjen stiger 0,1 prosent.
Samtidig melder Tesla at det kontroversielle Dojo-prosjektet legges ned, og prosjektlederen forlater selskapet. Det setter en brå stopper for Teslas ambisjon om å utvikle sin egen superdatamaskin for selvkjørende teknologi. Tesla stiger 2,5 prosent.
Hos Intel forsikrer konsernsjef Lip-Bu Tan at han har full støtte fra styret, etter at president Donald Trump krevde hans avgang med henvisning til interessekonflikter. Aksjen faller 0,5 prosent.
Fredag melder Wall Street Journal at Trump-administrasjonen planlegger å børsnotere de statlig eide boliglånsgigantene Fannie Mae og Freddie Mac. Noteringen som etter planen skal skje innen årslutt, ventes å bli blant tidenes største.
Blant de som la frem tall fredag var Taiwan Semiconductor Manufacturing. Selskapet melder om 26 prosent vekst i juli, drevet av økt AI-etterspørsel. Aksjen faller svakt ned fredag.
Expedia hever årsprognosen etter sterke Q2-bookinger, særlig fra bedriftsmarkedet, og belønnes med en oppgang på 2,6 prosent.
Vil føre til «en ny depresjon som i 1929»
Gullfutures nådde fredag et historisk toppnivå på 3.534 dollar per unse etter at amerikanske tollmyndigheter varslet nye importtoller på enkelte typer gullbarrer fra Sveits.
Sveits, som står for hoveddelen av verdens gullraffinering, sendte nesten 193 tonn gull til USA i januar alene. Nå kan store deler av eksporten bli tollbelagt.
Samtidig advarte Trump fredag mot at domstoler opphever tollpolitikken hans, og hevdet at et slikt utfall vil føre til «en ny depresjon som i 1929».
Frisk prising
Som følge av usikkerhet knyttet til konsekvensene av Donald Trumps tollsatser, og et generelt høyt priset aksjemarked, har forvalter Jan Petter Sissener valgt å styrke fondets nedsidebeskyttelse.
– Jeg føler at konsekvensene av tollsatsene ikke gjenspeiles i markedet, sier Sissener til Finansavisen.
Fed
«Adriana Kuglers tidlige avgang fra Fed-styret har åpnet en ledig plass, og Trump har nominert Miran som midlertidig erstatter frem til januar 2026. Nomineringen gir Trump fleksibilitet til senere å velge en permanent kandidat, potensielt neste Fed-leder. Miran er ventet å være en «due» i pengepolitikken, med støtte til rentekutt i andre halvår», skriver Handelsbanken i en oppdatering.