Ved lunsjtider på New York-børsen er Nasdaq-indeksen opp 0,9 prosent, Dow Jones opp 0,4 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,9 prosent til 15,77.

Les også USA–Russland-samtaler: Vil gi Putin territoriell gevinst USA og Russland forhandler om fredsavtale som kan gi Putin kontroll over store, okkuperte områder i Ukraina. Avtalen kan være ferdig neste uke.

Apple løfter indeksene

Så langt i uken er Dow opp 1,2 prosent, S&P 500 har steget 2,3 prosent, og teknologitunge Nasdaq er opp 3,7 prosent.

Mye av fremgangen tilskrives Apple, som har steget 13 prosent siden kunngjøringen om økt produksjon i USA for å imøtekomme president Donald Trumps krav.

Selskapets administrerende direktør, Tim Cook, møtte onsdag Trump i Det hvite hus for å kunngjøre planer om investeringer på rundt 600 milliarder dollar over fire år i USA. Apple annonserte riktignok ikke en «Made-in-USA»-iPhone slik Trump ønsker, men Cook fikk understreke selskapets satsing på amerikansk produksjon.

Apple stiger videre 3,75 prosent fredag.

Intel-sjefen med støtte

Meta Platforms har valgt investeringsgigantene PIMCO og Blue Owl Capital til å lede en 29 milliarder dollar stor finansieringspakke for byggingen av et nytt datasenter i Louisiana. Utbyggingen markerer selskapets neste steg i kappløpet om AI-infrastruktur. Aksjen stiger 0,1 prosent.

Samtidig melder Tesla at det kontroversielle Dojo-prosjektet legges ned, og prosjektlederen forlater selskapet. Det setter en brå stopper for Teslas ambisjon om å utvikle sin egen superdatamaskin for selvkjørende teknologi. Tesla stiger 2,5 prosent.

Hos Intel forsikrer konsernsjef Lip-Bu Tan at han har full støtte fra styret, etter at president Donald Trump krevde hans avgang med henvisning til interessekonflikter. Aksjen faller 0,5 prosent.