Internasjonale aksjemarkeder er i ferd med å overgå amerikanske aksjer for første gang siden 2022, og for første gang i et stigende marked siden 2009.

President Donald Trumps omfattende tollpolitikk skaper usikkerhet rundt inntjeningen i amerikanske selskaper. Det har ført til at investorer flytter penger ut av USA og inn i billigere og mer vekstorienterte markeder.

MSCI World Index, ekskludert USA, har steget 18 prosent hittil i år, mens S&P 500 kun har steget 7,8 prosent.

Enkelte land utmerker seg: Spania er opp 26 prosent, Tyskland 21 prosent og Mexico 18 prosent. Oslo børs er opp nesten 15 prosent hittil i år.

– Folk har rett og slett for mye eksponering mot USA, sier Craig Basinger, sjefstrateg i Purpose Investments.

Han peker på at verdsettingsgapet mellom USA og resten av verden er historisk stort, men at dette nå er i ferd med å endres.

– Internasjonale markeder blir mer investorvennlige. USA er fortsatt gullstandarden, men dersom gapet krymper, kan også verdsettelsen nærme seg, sier han, ifølge Bloomberg.

David Groman i Citi Research mener Trumps toller rammer amerikanske selskaper mer enn europeiske og asiatiske. Han peker på at Europa allerede har priset inn mye usikkerhet, noe som kan dempe de negative effektene.

En undersøkelse fra Bank of America viser at 54 prosent av fondsforvaltere tror internasjonale aksjer vil gi høyest avkastning de neste fem årene, mot bare 23 % som tror det samme om amerikanske.