Sammen med en rekke sterke kvartalsresultater for Q2, tech-oppgang og meldinger om fremgang i forhandlingene mellom USA og Russland om en fredsplan i Ukraina, avsluttet New York-børsen uken knallsterkt.
S&P 500 steg 0,8 prosent mens Nasdaq endte opp 1 prosent til ny bestenotering. Dow Jones endte opp 0,5 prosent.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 4,9 prosent til 15,77.
Markedskommentator Bret Kenwell i eToro peker på at mer enn 80 prosent av selskapene i S&P 500 har levert bedre resultater enn ventet, og at både tekniske og fundamentale forhold støtter videre børsoppgang, skriver Bloomberg.
Beste uken siden juni
Oppgangen denne uken er den beste for S&P 500 siden juni. Indeksen har de siste fem dagene lagt på seg 2,3 prosent.
Mye av fremgangen tilskrives Apple, som har steget 12 prosent siden kunngjøringen om økt produksjon i USA for å imøtekomme president Donald Trumps krav om økt hjemlig produksjon.
Selskapets administrerende direktør, Tim Cook, møtte onsdag Trump i Det hvite hus for å kunngjøre planer om investeringer på rundt 600 milliarder dollar over fire år i USA.
Fredag endte aksjen videre opp 4 prosent og kunne med det skilte med største ukesoppgang siden 2020.
Meta kunngjorde fredag at de har valgt investeringsgigantene PIMCO og Blue Owl Capital til å lede en 29 milliarder dollar stor finansieringspakke for byggingen av et nytt datasenter i Louisiana. Utbyggingen markerer selskapets neste steg i kappløpet om AI-infrastruktur. Meta endte opp 1 prosent.
Tesla opp 2,3 prosent
Samtidig meldte Tesla at det kontroversielle Dojo-prosjektet legges ned, og at prosjektlederen forlater selskapet. Det setter en brå stopper for Teslas ambisjon om å utvikle sin egen superdatamaskin for selvkjørende teknologi. Tesla endte handelsdagen opp hele 2,3 prosent.
Hos Intel forsikret konsernsjef Lip-Bu Tan at han har full støtte fra styret, etter at president Donald Trump krevde hans avgang med henvisning til interessekonflikter. Nyheten sendte aksjen opp 1 prosent.
Fredag meldte Wall Street Journal at Trump-administrasjonen planlegger å børsnotere de statlig eide boliglånsgigantene Fannie Mae og Freddie Mac. Noteringen som etter planen skal skje innen årslutt, ventes å bli blant tidenes største.
Opp- og ned for gull
Etter at gullprisen fredag nådde et historisk toppnivå på 3.534 dollar per unse, varslet Det hvite hus timer senere om at de vil komme med en oppklaring rundt «feilinformasjon» om toll på import av gull.
Meldingen kom etter at tollmyndighetene tidligere denne uken slo fast at ettkilos- og 100-unse-barrer skal ilegges toll, som blant annet innebærer 39 prosent avgift på varer fra Sveits.
Ved stengetid på New York-børsen handles futureskontraktene på gull til 3.455 dollar per unse.
Vil føre til «en ny depresjon som i 1929»
Ifølge kilder jobber amerikanske og russiske myndigheter med å fastsette territorielle rammer for et toppmøte mellom Donald Trump og Vladimir Putin, potensielt allerede neste uke.
Fredag uttalte Trump at tollene har «en enormt positiv effekt på aksjemarkedet» og hevdet at «det settes nye rekorder nesten hver dag.»
Han la til at «hundrevis av milliarder dollar strømmer inn i landets statskasse,» skriver CNBC.
Samtidig advarte Trump mot at domstoler opphever tollpolitikken hans, og at et slikt utfall vil føre til «en ny depresjon som i 1929».