Sammen med en rekke sterke kvartalsresultater for Q2, tech-oppgang og meldinger om fremgang i forhandlingene mellom USA og Russland om en fredsplan i Ukraina, avsluttet New York-børsen uken knallsterkt.

S&P 500 steg 0,8 prosent mens Nasdaq endte opp 1 prosent til ny bestenotering. Dow Jones endte opp 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 4,9 prosent til 15,77.

Markedskommentator Bret Kenwell i eToro peker på at mer enn 80 prosent av selskapene i S&P 500 har levert bedre resultater enn ventet, og at både tekniske og fundamentale forhold støtter videre børsoppgang, skriver Bloomberg.

Beste uken siden juni

Oppgangen denne uken er den beste for S&P 500 siden juni. Indeksen har de siste fem dagene lagt på seg 2,3 prosent.

Mye av fremgangen tilskrives Apple, som har steget 12 prosent siden kunngjøringen om økt produksjon i USA for å imøtekomme president Donald Trumps krav om økt hjemlig produksjon.

Selskapets administrerende direktør, Tim Cook, møtte onsdag Trump i Det hvite hus for å kunngjøre planer om investeringer på rundt 600 milliarder dollar over fire år i USA.

Fredag endte aksjen videre opp 4 prosent og kunne med det skilte med største ukesoppgang siden 2020.