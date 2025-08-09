Aksel Lund Svindal casher inn – tjente 9 millioner i fjor

Aksel Lund Svindal (42) fortsetter å kjøre gode linjer – nå i finanssporet. Det ferske årsregnskapet for hans selskap A Management viser et resultat etter skatt på 9,06 millioner kroner for regnskapsåret 2024.

Selskapet hadde ingen driftsinntekter fra ordinær virksomhet i fjor. Likevel ble det pene tall på bunnlinjen, takket være solide finansinntekter.

Svindal hentet inn hele 6,42 millioner kroner i rente- og finansinntekter. Det meste kom fra gevinster på investeringer. Samtidig ble det bokført nedskrivninger og verdifall på markedsbaserte verdipapirer for totalt om lag 5,27 millioner kroner.

I 2022 skrev Svindal ned investeringene med 8,2 millioner kroner.

A Management (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat −0,4 −0,1 Finansinntekter 6,4 7,5 Resultat etter skatt 9,1 6,2 Egenkapital 101,2 92,2 Gjeld 31,4 39,6

Over 100 millioner

Ved årsskiftet hadde A Management eiendeler for 132,6 millioner kroner. Av dette var 70 millioner plassert i anleggsaksjer og PE-fond, mens 28,9 millioner var investert i markedsbaserte aksjer. Kontantbeholdningen var beskjedne 630.000 kroner.

Egenkapitalen økte fra 92,15 millioner i 2023 til 101,22 millioner i 2024.

Holdings viser at Svindal fortsatt har aksjeposisjon i videokonferanseselskapet Pexip på hele 120,2 millioner kroner. Nylig har også Svindal økt posisjonen sin i Deep Value Driller til 23,1 millioner kroner.

Finansavisens bjellesautjeneste viser andre nevneverdige investeringer som Romerike Sparebank og Airthings.

Svindal har i en lang stund vært aksjonær i børstaperen Airthings, som er ned over 68 prosent hittil i år.