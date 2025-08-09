Topptrader spår børsfall: – Vær forsiktig

Goldman Sachs’ leder for amerikansk indekstrading, Shawn Tuteja, advarer om at aksjemarkedet kan få seg en knekk på kort sikt. Han viser blant annet til svakere makrotall og strukket prising.

«Det er ingen hemmelighet at aksjeverdsettelsene ser høye ut, men den virkelige debatten blant kundene våre er om AI har gitt en reprising og gjort historiske verdsettelseskonsepter irrelevante. Vi har fått mange spørsmål denne uken om hvorvidt en verden med lav vekst, 3 prosent inflasjon og 10-årsrenter på 4,5–5 prosent kan føre til en P/E på 24–25 ganger for S&P 500 på grunn av AI og veksten der», skriver traderen.

På veldig kort sikt – 31. juli til 31. oktober – er dette sesongmessig en vanskelig periode for S&P 500. Samtidig tikker det inn svake makrotall, som den siste sysselsettingsrapporten, samt vedvarende inflasjon. Goldman Sachs tror fortsatt at S&P 500 vil stige til 6.600 poeng ved årsslutt, fra dagens 6.389. Likevel oppfordres det nå til å gå long volatilitet på 1–2 måneders sikt.

«Skulle Fed ende opp med å levere duete signaler i en økonomi som gradvis bremser (i stedet for å være på vei rett inn i en resesjon), tror vi markedet kan se gjennom kortsiktig svakhet og handle på den positive impulsen som ventes i 2026. På kort sikt er det imidlertid grunn til å være forsiktig, særlig med den svært konsentrerte posisjoneringen i momentumaksjer», fastslår Tuteja.

Sterk kvartalssesong

Ryan Hammond i Goldmans porteføljestrategiavdeling mener verdsettelsene i S&P 500 ligger er fornuftige, gitt dagens makroforventninger og selskapenes resultater.

«Vi tror ikke multipler vil stige mye fra dagens nivåer, men vi ser heller ikke behov for en dramatisk nedgang. Inntjeningsveksten holder seg, og Fed-lettelser samt lavere obligasjonsrenter kan støtte markedet», skriver Hammond.

Storbanken påpeker også at andrekvartalsresultatene så langt viser 10 prosent inntjeningsvekst for S&P 500, og at 56 prosent av selskapene har hevet årsguidingen. De største teknologiselskapene leverte særlig sterke tall, med 26 prosent EPS-vekst, noe som bidrar til å holde samlede verdsettelser oppe.