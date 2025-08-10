Søndagens aksjetips: Kitron falt, mens Novo Nordisk steg kraftig. – Hva nå?

Kitron punkterte den stigende trenden. Novo Nordisk steg 12,3 prosent fra ukens laveste. Frontline brøt den fallende trenden. Oslo Børs steg, mens oljeprisen falt. – Hva nå?

Publisert 10. aug. | Oppdatert 10. aug.
SØNDAGENS AKSJETIPS: Etter fire uker med nedgang ble det en liten oppgang på Oslo Børs sist uke, men oljeprisen falt videre. Kitron falt, mens Novo Nordisk og Frontline steg. Foto: Finansavisen / hyundai Heavy Industries / Dreamstime
Stein Ove Haugen
Nettredaktør
