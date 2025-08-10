Fredag ble det kjent at Trump-administrasjonen forbereder børsnotering av de statskontrollerte boliglånsforetakene Fannie Mae og Freddie Mac.

Fannie og Freddie har vært under statlig kontroll siden finanskrisen i 2008. Selskapene kjøper opp boliglån fra banker og andre långivere og selger dem videre til investorer.

I ryggen har de statlig garanti som beskytter investorene mot tap.

Hedgefondforvalter Bill Ackman melder på X søndag at han mener det ville være fornuftig å slå sammen Fannie og Freddie.

«En måte å redusere boliglånsrentene på, ville være å slå sammen Fannie og Freddie. En sammenslåing ville muliggjøre store synergier både i driften og i tradingprisen og rentemarginene på deres MBS (mortgage-backed securities), besparelser som kunne overføres til forbrukerne i form av lavere boliglånsrenter», skriver Ackman, som er grunnlegger og adm. direktør i Pershing Square.

«Jeg mistenker at dette er @realDonaldTrumps idé (…) Det er en svært god idé», fortsetter han.