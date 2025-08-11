Siden børsfallene etter den beryktede Liberation Day i starten av april har S&P 500-indeksen steget 26 prosent med flere historiske toppnoteringer underveis. Nasdaq Composite – som dekker omkring 3 000 teknologiselskaper – har steget 37 prosent. Europeiske aksjer har også steget pent, men ikke med samme kraft. Stoxx Europe 600 er opp 11 prosent i samme periode. Nå spår flere analytikere at store kursfall kan komme når som helst. Ikke alle deler den oppfatningen.

Flere faktorer ligger bak børsrallyet. Teknologiselskapene fortsetter å levere solid inntjening og gir positive forventninger om fremtiden. Det er kommet en viss ro om tollsatsene, dollaren er svekket, og nå tror stadig flere økonomer at Fed vil senke renten i september.

Pengene strømmer til amerikanske aksjer og ikke i statsobligasjoner. Samtidig viser investeringsviljen i kunstig intelligens – både i kompetanse og datakraft – ingen tegn på svekkelse. Det er også verdt å merke seg at inntjeningen hos S&P 500-selskapene forventes å stige ni prosent i andre kvartal, ifølge Bank of America. Økningen er drevet av sterke resultater i teknologiselskapene og bankene. Til sammenligning forventer banken ingen generell resultatforbedring hos de europeiske Stoxx Europe 600-selskapene dette kvartalet.

Les også Frykter høststormer i aksjemarkedet: – Ikke mange åpenbare kjøp – Dersom vi får en større korreksjon er vi godt beskyttet, sier forvalter Jan Petter Sissener. Her er favorittaksjene.

Ikke minst er det euforien omkring kunstig intelligens som får skeptiske markedsobservatører til å knytte paralleller til dot.com-boblen omkring årtusenskiftet. Et eksempel er den syklisk justerte Shiller Cape-ratioen som brukes for å vurdere om aksjemarkedet – typisk S&P 500 – er overpriset, underpriset eller rimelig priset sett i et historisk perspektiv.

Shiller Cape-ratioen dividerer aksjeprisen med gjennomsnittlig inflasjonsjustert inntjening over de siste ti årene. Den ligger nå på cirka 38. Det er mer enn dobbelt så høyt som det langsiktige gjennomsnittet, og nærmer seg toppnivået under dot.com-boblen på 44, skriver Financial Times.

Investor Warren Buffett har sin egen metode for måling av risiko i aksjemarkedet. Hva er aksjemarkedet verdsatt til i forhold til BNP? Den ligger nå omkring 200 prosent, hvilket ifølge hans enkle formel indikerer at aksjemarkedet er kraftig overvurdert. Som en konsekvens sitter hans investeringsselskap Berkshire Hathaway nå med en langt større kontantandel enn normalt.