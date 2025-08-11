Det er for det meste svak oppgang på de asiatiske børsene mandag morgen. Markedene venter nå på en offisiell kunngjøring på om hvorvidt tollpausen mellom USA og Kina vil forlenges. Fristen er i morgen, 12. august.

I Kina stiger Shanghai Composite 0,51 prosent, mens CSI 300 er opp 0,58 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,19 prosent.

Aksjene til den kinesiske vaksineprodusenten Ab&B Bio-Tech åpnet rett til værs med en oppgang på nesten 170 prosent i dagens børsdebut i Hongkong. Selskapet hentet i sin IPO 55 millioner dollar.

Kospi i Sør-Korea legger på seg marginale 0,02 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,16 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,31 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,15 prosent.