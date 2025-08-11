Dette skjer i dag

Finansavisen:

Norge: Inflasjon juli, kl. 08.00

Norge: Produsentpriser juli, kl. 08.00

Danmark: Handelsbalanse juni, kl. 08.00

Danmark: Driftsbalanse juni, kl. 08.00

Danmark: Inflasjon juli, kl. 08.00

Italia: Inflasjon juli endelig, kl. 10.00

Italia: Handelsbalanse juni, kl. 11.00

Annet:

Norge: Arendalsuka

Utenlandske:

Barrick Gold

Søskenparet Ane og Odin Farstad har braksuksess med klesmerket Caspara.

I 2023 ble det startet opp som et sideprosjekt for å finansiere skøytekarrieren. Etter bare halvannet år har de omsatt for 25 millioner kroner, og i fjor fikk de et overskudd på 3,5 millioner. For å bygge opp Caspara videre har de nå lagt skøytene på hyllen.

Forvalter Jan Petter Sissener mener politikerne må holde fingrene unna Oljefondet. Han sier debatten om fondets investeringer viser farene ved at investeringsstrategien dras inn i en politisk kamp, og frykter at beslutninger farges mer av valgkamp enn av faglige vurderinger.

Han synes det blir ensidig med oppfatningen om at Israel er den store, stygge ulven, og sier vi skal investere der vi får best mulig risikojustert avkastning – innenfor satte etiske rammer.

Brynjar Forbergskog har tjent én million kroner om dagen de seneste to årene. I fjor var overskuddet hans 450 millioner kroner.

Forbergskog sier det har vært fantastisk å være investert i sparebanker. De seneste årene har den største markedseksponeringen derimot vært utenfor Norge. I tillegg satser han på alternativ oppdrettsteknologi i selskapet Akvafuture.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om fisket i Oslofjorden. Myndighetene har vedtatt vern av store deler av indre Oslofjord, og det vil i ti år være forbudt å fiske, enten det er fisk, krabbe eller reker.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, sier at når myndighetene tar levebrødet fra noen, må det kompenseres på en rettferdig måte. Vi er 100 prosent enig, skriver Hegnar.