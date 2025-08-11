Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de asiatiske børsene startet uken med forsiktig optimisme.

«Mandag morgen peker pilene svakt oppover, etter en solid start på august, både i USA, Europa og Asia. Den sørkoreanske børsen (KOSPI) er hittil årets klare vinner med en oppgang på hele 33,8 prosent. På andreplass finner vi Hang Seng-indeksen i Hongkong, som har steget 23,9 prosent. Deretter følger fire europeiske børser – Spania, Tyskland, Norge og Finland – alle foran de mest kjente amerikanske indeksene», skriver analytikeren.

Berntsen peker også på at både Nasdaq-indeksen og S&P 500 er opp i 2025, men må se seg slått av de nevnte asiatiske og europeiske markedene.

«Det er et interessant skifte. De siste 15–20 årene har amerikanske børser vært den naturlige magneten for global kapital. Høy innovasjonstakt, ledende teknologiselskaper og sterk lønnsomhet har gitt USA en unik posisjon. Men historien viser at ingen marked dominerer for alltid», skriver han.

Asia

Det er for det meste svak oppgang på de asiatiske børsene mandag morgen. Markedene venter nå på en offisiell kunngjøring på om hvorvidt tollpausen mellom USA og Kina vil forlenges. Fristen er i morgen, 12. august.

I Kina stiger Shanghai Composite 0,51 prosent, mens CSI 300 er opp 0,58 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,19 prosent.

Aksjene til den kinesiske vaksineprodusenten Ab&B Bio-Tech åpnet rett til værs med en oppgang på nesten 170 prosent i dagens børsdebut i Hongkong. Selskapet hentet i sin IPO 55 millioner dollar.

Kospi i Sør-Korea legger på seg marginale 0,02 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,16 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,31 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,15 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er mandag morgen ned 0,53 prosent til 66,24 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,78 prosent på 63,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Sammen med en rekke sterke kvartalsresultater for Q2, tech-oppgang og meldinger om fremgang i forhandlingene mellom USA og Russland om en fredsplan i Ukraina, avsluttet New York-børsen uken knallsterkt.

S&P 500 steg 0,8 prosent mens Nasdaq endte opp 1 prosent til ny bestenotering. Dow Jones endte opp 0,5 prosent.

Oppgangen forrige uke var den beste for S&P 500 siden juni. Indeksen har de siste fem dagene lagt på seg 2,3 prosent.

Mye av fremgangen tilskrives Apple, som har steget 12 prosent siden kunngjøringen om økt produksjon i USA for å imøtekomme president Donald Trumps krav om økt hjemlig produksjon.