Oslo Børs åpnet rett ned mandag.
Kl. 11.11 står hovedindeksen i 1.610,54, ned 0,75 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.
Salgsanbefaling
Equinor faller 1,86 prosent til 248,10 kroner. Pareto anbefaler nå å salg av oljekjempen før møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin.
«Vi tror Trump/Putin-møtet på fredag skaper en betydelig nedside for gassprisene dersom en våpenhvileavtale inngås (og det vil være en spektakulær diplomatisk fiasko hvis ikke)», heter det i analysen.
Pareto trekker også frem at den danske energikjempen Ørsted, der Equinor eier 10 prosent, i dag bekreftet at de vil gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 60 milliarder danske kroner. Det gir ytterligere nedside for Equinor-aksjen.
Også DNB Carnegie melder etter dagens Ørsted-melding om en salgsanbefaling. Kursmålet er på 180 kroner.
Ellers er Aker BP er uendret på 244,00 kroner, mens Vår Energi svekkes 1,04 prosent til 34,11 kroner.
Brent-oljen med september-levering er mandag formiddag ned 0,47 prosent til 66,28 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,55 prosent på 63,53 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.
Rødt i shipping og forsvar
Også flere av de andre tungvekterne faller markant mandag morgen.
Frontline, som steg fire av fem dager i forrige uke, er ned hele 6,19 prosent til 190,80 kroner. I USA sluttet aksjen 3,4 prosent lavere enn sluttkurs på Oslo Børs fredag. Ifølge Fearnleys var VLCC-ratene før helgen uendret etter flere dager på rad med sterk oppgang.
Blant de andre shippingaksjene faller Höegh Autoliners 1,50 prosent til 111,40 kroner, mens Wallenius Wilhelmsen er ned 2,33 prosent til 96,25 kroner. Sistnevnte legger i morgen frem sine tall for andre kvartal.
BW LPG svekkes 3,40 prosent til 147,80 kroner, og MPC Container Ships faller 2,56 prosent til 19,45 kroner.
Våpenkjempen Kongsberg Gruppen svekkes 2,28 prosent til 291,20 kroner, og aksjen er dermed svekket over 10 prosent den siste måneden.
To andre forsvarseksponerte aksjer faller også markant. Kitron er nå ned 2,78 prosent til 59,45 kroner, men er fortsatt opp 77 prosent i år. Aksjeraketten Norbit, som har steget over 100 prosent siden nyttår, faller nå hele 4,24 prosent til 194,40 kroner.
Andre bevegelser
Øverst på vinnerlisten finner vi Akobo Minerals, med en oppgang på hele 60,77 prosent til 1,68 kroner. Gullprodusenten meldte i morges at de nå er det Etiopias statlige pensjonsfonds første internasjonale investering.
Fondet vil kjøpe Akobo-aksjer for totalt 3 millioner dollar, noe som gir en eierandel på 7,4 prosent.
Sea1 Offshore styrkes 2,98 prosent til 29,35 kroner. ABG Sundal Collier har nå tatt opp dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 38 kroner.
Public Property Invest har inngått en avtale om å kjøpe eiendom i Helsinki for 14,8 millioner euro. Aksjen er ned 0,60 prosent til 24,95 kroner.
Europris svekkes 1,76 prosent til 94,70 kroner. Selskapet meldte i morges at Anders Lorentzson er ansatt som ny adm. direktør i det svenske datterselskapet ÖoB.