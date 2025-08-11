Oslo Børs åpnet rett ned mandag.

Kl. 11.11 står hovedindeksen i 1.610,54, ned 0,75 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Salgsanbefaling

Equinor faller 1,86 prosent til 248,10 kroner. Pareto anbefaler nå å salg av oljekjempen før møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin.

«Vi tror Trump/Putin-møtet på fredag skaper en betydelig nedside for gassprisene dersom en våpenhvileavtale inngås (og det vil være en spektakulær diplomatisk fiasko hvis ikke)», heter det i analysen.

Pareto trekker også frem at den danske energikjempen Ørsted, der Equinor eier 10 prosent, i dag bekreftet at de vil gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 60 milliarder danske kroner. Det gir ytterligere nedside for Equinor-aksjen.

Også DNB Carnegie melder etter dagens Ørsted-melding om en salgsanbefaling. Kursmålet er på 180 kroner.

Ellers er Aker BP er uendret på 244,00 kroner, mens Vår Energi svekkes 1,04 prosent til 34,11 kroner.