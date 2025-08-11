DNB Carnegie: Anbefaler åtte aksjer

I løpet av forrige uke steg DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 0,2 prosent, og hadde med det samme utvikling som hovedindeksen på Oslo Børs.

Det betyr at porteføljen er opp 30,0 prosent hittil i år.

Link Mobility viste vei

Forrige ukes vinnere var Link Mobility, Mowi og Hafnia, som gikk opp henholdsvis 5,3 prosent, 4,2 prosent og 1,4 prosent. Verst gikk det med Yara som falt 4,0 prosent, etterfulgt av Sats og Norwegian som begge gikk ned 2,2 prosent.

I slutten av forrige uke valgte DNB Carnegie-analytiker Eirik Rafdal å heve kursmålet på Link Mobility fra 27 til 46 kroner – en oppgang på over 70 prosent – samtidig som han gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen. Rafdal skrev i sin analyse at oppjusteringen kom som følge av vesentlig høyere estimater etter oppkjøpet av SMSPortal og flere mindre oppkjøp.

Ingen endringer

Denne uken gjør ikke DNB Carnegie noen endringer i den anbefalte porteføljen.

– Veidekke har tall denne uken og Norwegian betaler utbytte for første gang. Inflasjonstall og retail sales fra USA samt rentemøte i Norges Bank er makrohøydepunktene denne uken, sier Paul Harper, strateg i DNB Carnegie.

Norwegian vil betale et utbytte på 0,9 kroner pr. aksje, og handles ex. utbytterettigheter fra og med tirsdag 12. august. Mandag formiddag stiger aksjen 0,6 prosent til 16,57 kroner på en ellers rød børs.

Onsdag i forrige uke presenterte Norwegian trafikktall for juli, noe som endte med et kursfall på over to prosent. Selskapet fraktet 2,56 millioner passasjerer i løpet av måneden, noe som er en ny rekord for antall passasjerer på en måned etter pandemien. Fyllingsgraden var 92,4 prosent, ned 0,2 prosentpoeng.