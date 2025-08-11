KLP og KLP-fondene utelukker nå det israelske teknologiselskapet NextVision Stabilized Systems Ltd fra sine investeringer, opplyses det i en pressemelding.

Bakgrunnen er leveranser av sentrale komponenter til militære droner som brukes i Gaza-krigen.

– I forrige uke ble KLP kjent med informasjon om at NextVision produserer kameraer som brukes i droner av det israelske forsvaret i Gaza-krigen. På bakgrunn av denne informasjonen har KLP vurdert selskapet, og også forsøkt å komme i dialog med det. Vår konklusjon er at NextVision bryter med våre retningslinjer som ansvarlig investor og at vi derfor utelukker det fra våre investeringer, sier leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Kiran Aziz.

Gjennom KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks eide KLP-fondene 11.867 aksjer det israelske selskapet, verdt cirka fem millioner norske kroner.

Økt omsetning

NextVision er en ledende produsent av kameraer som brukes i militærdroner produsert av Israels største forsvarsselskap, Elbit Systems, som igjen er blant de viktigste leverandørene til det israelske militæret (IDF). Andre sentrale kunder inkluderer Israels forsvarsdepartement og det statlig eide forsvarsselskapet Israel Aerospace Industries.

Etter krigen startet på Gaza i oktober 2023 skal omsetningen til NextVision ha økt betydelig, og selskapets toppsjef skal ha uttalt at israelske kunder prioriteres.

– Vår vurdering bygger på offentlig tilgjengelig informasjon. Selskaper som selger varer til kunder involvert i en krig med dokumenterte brudd på folkerettens krav til beskyttelse av sivile, må utvise særlig aktsomhet i henhold til internasjonale retningslinjer, sier Aziz.

– Aktsomhetsvurderingene skal omfatte kartlegging av hvordan varene brukes og tiltak for å forhindre medvirkning til normbrudd. Selskapet publiserer ikke informasjon om sine aktsomhetsvurderinger, og KLP har ikke mottatt svar på sine henvendelser, påpeker hun.