Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,5 prosent til 1.614,34 poeng halvveis ut i handelsdagen.

Dagens bevegelser

Shippingaksjene korrigerer noe ned etter oppgangen forrige uke.

Frontline, som steg fire av fem dager i forrige uke, ligger ned 5,3 prosent til 192,65 kroner. I USA sluttet aksjen 3,4 prosent lavere enn sluttkurs på Oslo Børs fredag. Ifølge Fearnleys var VLCC-ratene før helgen uendret etter flere dager på rad med sterk oppgang.

– Ukraina-krigen, Iran-sanksjoner og Rødehavet er tre usikkerhetsmomenter som er svært potente hver og én, og som i kombinasjon kan vise seg altoverskyggende for utviklingen i tankmarkedet, advarer analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier.

Höegh Autoliners faller 1,8 prosent til 111,10 kroner, mens Wallenius Wilhelmsen er ned 2,4 prosent til 96,20 kroner. Sistnevnte legger i morgen frem sine tall for andre kvartal.

BW LPG er ved lunsj ned 3,3 prosent til 147,90 kroner, og MPC Container Ships faller 2,8 prosent til 19,41 kroner.

Av aksjene som stiger mest mandag, ligger gullgruveaksjen Akobo Minerals, som ved lunsj stiger 59,3 prosent til 1,67 kroner. Gullprodusenten meldte i morges at de nå er det Etiopias statlige pensjonsfonds første internasjonale investering. Fondet vil kjøpe Akobo-aksjer for totalt 3 millioner dollar, noe som gir en eierandel på 7,4 prosent.

Kongsberg Gruppen faller 2 prosent prosent til 292,25 kroner, ned over 10 prosent den siste måneden.