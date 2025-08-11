Oslo Børs faller: Nedtur for shipping

Oslo Børs ligger ned 0,5 prosent på ettermiddagen. Shippingaksjene faller etter forrige ukes oppgang, der Frontline faller over 5 prosent. 

Publisert 11. aug. | Oppdatert 11. aug.
William Bugge
Journalist

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,5 prosent til 1.614,34 poeng halvveis ut i handelsdagen. 

Dagens bevegelser

Shippingaksjene korrigerer noe ned etter oppgangen forrige uke. 

Frontline, som steg fire av fem dager i forrige uke, ligger ned 5,3 prosent til 192,65 kroner. I USA sluttet aksjen 3,4 prosent lavere enn sluttkurs på Oslo Børs fredag. Ifølge Fearnleys var VLCC-ratene før helgen uendret etter flere dager på rad med sterk oppgang.

– Ukraina-krigen, Iran-sanksjoner og Rødehavet er tre usikkerhetsmomenter som er svært potente hver og én, og som i kombinasjon kan vise seg altoverskyggende for utviklingen i tankmarkedet, advarer analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier.

Höegh Autoliners faller 1,8 prosent til 111,10 kroner, mens Wallenius Wilhelmsen er ned 2,4 prosent til 96,20 kroner. Sistnevnte legger i morgen frem sine tall for andre kvartal.

BW LPG er ved lunsj ned 3,3 prosent til 147,90 kroner, og MPC Container Ships faller 2,8 prosent til 19,41 kroner.

Av aksjene som stiger mest mandag, ligger gullgruveaksjen Akobo Minerals, som ved lunsj stiger 59,3 prosent til 1,67 kroner. Gullprodusenten meldte i morges at de nå er det Etiopias statlige pensjonsfonds første internasjonale investering. Fondet vil kjøpe Akobo-aksjer for totalt 3 millioner dollar, noe som gir en eierandel på 7,4 prosent.

Kongsberg Gruppen faller 2 prosent prosent til 292,25 kroner, ned over 10 prosent den siste måneden.

To andre forsvarseksponerte aksjer faller også markant. Kitron er ned 2,6 prosent til 59,55 kroner, men er fortsatt opp 77 prosent i år. Norbit ligger ned 4,9 prosent til 193 kroner. 

Sea1 Offshore stiger 2,5 prosent til 29,20 kroner. ABG Sundal Collier har nå tatt opp dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 38 kroner.

Public Property Invest har inngått en avtale om å kjøpe eiendom i Helsinki for 14,8 millioner euro. Etter noen timers handel ligger aksjen ned 0,8 prosent til 24,90 kroner. 

Europris faller 1,7 prosent til 94,80 kroner mandag. Selskapet meldte i morges at Anders Lorentzson er ansatt som ny adm. direktør i det svenske datterselskapet ÖoB.

Oljeprisen

Ved lunsjtid omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 66,30 dollar, opp 0,7 prosent. Brent-oljen med levering i oktober omsettes for 66,46 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent. 

Børslokomotivet Equinor faller 1,5 prosent til 248,90 kroner. Pareto Securities anbefaler nå å salg av oljekjempen før møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin.

«Vi tror Trump/Putin-møtet på fredag skaper en betydelig nedside for gassprisene dersom en våpenhvileavtale inngås (og det vil være en spektakulær diplomatisk fiasko hvis ikke)», heter det i analysen.

Pareto trekker også frem at den danske energikjempen Ørsted, der Equinor eier 10 prosent, i dag bekreftet at de vil gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 60 milliarder danske kroner. Det gir ytterligere nedside for Equinor-aksjen, mener analytikeren. 

Også DNB Carnegie melder etter dagens Ørsted-melding om en salgsanbefaling. Kursmålet er på 180 kroner.

Aker BP stiger 0,2 prosent til 244,50 kroner, mens Vår Energi faller 0,8 prosent til 34,21 kroner. 

Bli automatisk varslet om Børsoppdatering
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Børsoppdatering
Oslo Børs åpner rett opp…