To andre forsvarseksponerte aksjer faller også markant. Kitron er ned 2,6 prosent til 59,55 kroner, men er fortsatt opp 77 prosent i år. Norbit ligger ned 4,9 prosent til 193 kroner.
Sea1 Offshore stiger 2,5 prosent til 29,20 kroner. ABG Sundal Collier har nå tatt opp dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 38 kroner.
Public Property Invest har inngått en avtale om å kjøpe eiendom i Helsinki for 14,8 millioner euro. Etter noen timers handel ligger aksjen ned 0,8 prosent til 24,90 kroner.
Europris faller 1,7 prosent til 94,80 kroner mandag. Selskapet meldte i morges at Anders Lorentzson er ansatt som ny adm. direktør i det svenske datterselskapet ÖoB.
Oljeprisen
Ved lunsjtid omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 66,30 dollar, opp 0,7 prosent. Brent-oljen med levering i oktober omsettes for 66,46 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent.
Børslokomotivet Equinor faller 1,5 prosent til 248,90 kroner. Pareto Securities anbefaler nå å salg av oljekjempen før møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin.
«Vi tror Trump/Putin-møtet på fredag skaper en betydelig nedside for gassprisene dersom en våpenhvileavtale inngås (og det vil være en spektakulær diplomatisk fiasko hvis ikke)», heter det i analysen.
Pareto trekker også frem at den danske energikjempen Ørsted, der Equinor eier 10 prosent, i dag bekreftet at de vil gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 60 milliarder danske kroner. Det gir ytterligere nedside for Equinor-aksjen, mener analytikeren.
Også DNB Carnegie melder etter dagens Ørsted-melding om en salgsanbefaling. Kursmålet er på 180 kroner.
Aker BP stiger 0,2 prosent til 244,50 kroner, mens Vår Energi faller 0,8 prosent til 34,21 kroner.