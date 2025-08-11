Forvalterundersøkelse: 91% mener aksjer er overpriset

Bank of Americas globale fondsforvalterundersøkelse for august viser den mest positive stemningen siden februar 2025.

Makro

Innen makro forventer 68 prosent av forvalterne en «soft landing», 22 prosent venter «no landing», og 5 prosent er posisjonert for «hard landing».

Det fremgår også blant forvalterne at den samlede amerikanske tollsatsen mot resten av verden forventes å være 15 prosent, opp fra 14 prosent i juli-undersøkelsen.

Allokering

Forvalterne har fortsatt tro på «Magnificent 7»-aksjene, da dette er den mest populære handelen, med 45 prosent av forvalterne på toget. Neste i rekken er short dollar, med 23 prosent.

Rekordhøye 91 prosent oppgir imidlertid at amerikanske aksjer er overpriset, opp fra 87 prosent i juli. Fremvoksende markeder anses som mest underpriset, med netto 49 prosent.

Ni prosent har eksponering mot krypto med en gjennomsnittlig porteføljevekt på 0,3 prosent, mens 48 prosent har eksponering mot gull med en snittvekt på 2,2 prosent.

Kontanter utgjør historisk lave 3,9 prosent av forvaltningskapitalen. Aksjeallokeringen fortsetter å tikke oppover, men den er ikke på ekstreme nivåer.

Risiko

Risikoen for handelskrig og/eller resesjon som en «tail risk» har falt til 29 prosent, ned fra 38 prosent i juli.

Risikoen for en AI-boble har økt til 14 prosent fra 10 prosent.

I dag er de største risikoene geopolitikk, handelskrig 2.0 og resesjon. Sjansen for at en handelskrig utløser global resesjon oppgis til 29 prosent, ned fra 38 prosent i juli.