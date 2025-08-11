København-børsen er den svakeste av alle i verdens utviklede markeder så langt i år, tynget av elendige nyheter rundt legemiddelgiganten Novo Nordisk og nå energikjempen Ørsted, melder Bloomberg.

Den danske OMXC25-indeksen, som består av de 25 største aksjene på København-børsen, er ned 7 prosent hittil i år, og ned 15 prosent de seneste 12 månedene.

Til sammenligning er den europeiske samleindeksen Stoxx Europe 600 opp 7,2 prosent hittil i år – og opp 9,6 prosent det seneste året.

Hovedindeksen ved Oslo Børs er opp 13 prosent så langt i 2025, og opp 14 prosent seneste 12 måneder.

– Annus horribilis

– Det viser seg å være et annus horribilis for danske aksjer. Globale investorer selger Danmark, sier Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, til Bloomberg.

Ørsted-aksjen faller hele 28 prosent mandag ettermiddag. Energiselskapet bekreftet mandag morgen ryktene om en storemisjon – selskapet vil hente 60 milliarder danske kroner i en fortrinnsrettsemisjon.

Dermed er Ørsted-aksjen ned 32 prosent så langt i år – og ned 47 prosent seneste år.

Novo Nordisk er blitt senket av flere dårlige nyheter i senere tid, inkludert et guidingkutt som sendte aksjen i utforbakke og fikk 600 milliarder kroner til å fordufte på få minutter. Novo Nordisk-aksjen er ned 48 prosent så langt i år – og ned 65 prosent seneste 12 måneder.

Les også Første i Europa: «Bear market» i Danmark København-børsen har nå falt mer enn 20 prosent fra toppen, som første av Europas større aksjemarkeder i denne omgang.

Legemiddelprodusenten Zealand Pharma er også ned rundt 50 prosent så langt i år, mens smykkeselskapet Pandora har falt 20 prosent på grunn av tolluro. Helseselskapet Coloplast har dessuten falt 23 prosent i år, ifølge nyhetsbyrået.